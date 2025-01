Românii din Diaspora să poată obţine cărţi de identitate cu menţionarea ţării de domiciliu, propune USR

Deputatul USR Iulian Lorincz a anunţat, marţi, că depune la Parlament o iniţiativă legislativă care prevede că românii care şi-au stabilit domiciliul în străinătate vor putea solicita cărţi de identitate cu menţionarea ţării de domiciliu, transmite Agerpres.

„USR depune o iniţiativă legislativă care corectează nedreptatea pe care o suferă românii din afara graniţelor ţării. Un român stabilit în străinătate care solicită un paşaport CRDS, adică practic îşi declară domiciliul permanent în străinătate, nu mai are dreptul la act de identitate. Statul român îl radiază din baza de date, efectiv îi taie buletinul cu foarfeca. Ceea ce se întâmplă în acel moment este un moment deosebit de grav, pentru că ceea ce face statul român este să creeze două categorii de români, una cu mai puţine drepturi. Acel român se confruntă cu diferite situaţii în relaţia cu instituţiile statului român, nu mai poate deschide un cont bancar, nu îşi mai poate face un credit la bancă, nu mai poate să semneze un act notarial. Practic, pentru statul român nu există pentru că nu are act de identitate. Are doar un document de călătorie”, a afirmat Iulian Lorincz la o conferinţă de presă, la Parlament.

El a precizat că un cetăţean român stabilit în Franţa a dat în judecată Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor (DGEP) pentru refuzul de a-i elibera o carte de identitate, iar CJUE a stabilit că legislaţia românească încalcă dreptul la liberă circulaţie şi şedere, creând o diferenţă de tratament între cetăţenii români cu domiciliul în România şi cei cu domiciliul în străinătate. Ulterior, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a obligat DGEP să-i emită reclamantului o carte de identitate, ceea ce s-a şi întâmplat: documentul emis conţine menţiunea „fără domiciliu în România”.

„Ceea ce propunem noi cu această iniţiativă legislativă este să corelăm rubrica de domiciliu din paşaportul CRDS cu cea din actul de identitate, adică să apară Spania, Italia, Germania, unde şi-a declarat acea persoană domiciliul. Practic, vorbim de peste un milion de români care au solicitat paşapoarte CRDS şi care sunt afectaţi de această lacună legislativă. Ce se poate întâmpla? Ca peste un milion de români să vină să dea în judecată statul român şi să rezolve această problemă sau o rezolvăm noi la nivel legislativ? Inclusiv Ministerul Afacerilor Interne ne-a răspuns şi ne-au spus că într-adevăr trebuie să găsim soluţii. Uite că există o soluţie, există o decizie a Curţii de Justiţie a UE, există o decizie definitivă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care obligă statul român să emită acte de identitate pentru persoanele care îşi declară domiciliul străinătate”, a spus deputatul USR.

El a adăugat că această modificare a legislaţiei va avea şi alte implicaţii majore.

„În momentul în care ai o bază de date actualizată, o să-ţi dai seama că nu ai atâţia cetăţeni în diferite judeţe şi atunci inclusiv bugetarea bazată pe numărul de locuitori în diferite judeţe sau inclusiv reprezentarea în Parlament, putem vedea situaţia dramatică pe care o ştim deja de subreprezentare a Diasporei în Parlament, se va vedea în momentul în care se întâmplă acest lucru”, a mai spus deputatul USR.

Potrivit unui comunicat al USR, iniţiativa legislativă, semnată de parlamentarii USR de Diaspora Iulian Lorincz şi Cătălin Bochileanu, completează OUG 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, introducând pentru cetăţenii români care doresc să îşi stabilească sau şi-au stabilit domiciliul în străinătate posibilitatea de a solicita eliberarea unor cărţi de identitate cu menţionarea ţării de domiciliu. Solicitarea va putea fi făcută atât la consulate, cât şi la orice serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor din ţară.

„USR a făcut mai multe demersuri, în ultimii ani, pentru a facilita românilor din Diaspora accesul la acte de identitate. Din păcate, toate propunerile legislative depuse în acest sens au fost blocate de PSD şi PNL, partide care nu sunt interesate de drepturile românilor care au plecat în străinătate în căutarea unui trai decent”, a mai precizat sursa citată.