România, victorie mare cu Suedia la CE de handbal feminin

Naționala de handbal feminin a României a obținut prima victorie din grupa principală de la Campionatul European, tricolorele trecând vineri de Suedia, scor 25-23, după un meci cu un final dramatic.

România a fost la conducerea partidei, în prima repriză tricolorele conducând la un moment dat cu 10-4 și 11-5. S-a intrat la pauză cu un avantaj de patru goluri, scor 12-8.

Pe măsură ce se apropia finalul de meci, Suedia a făcut pași mari în tentativa de a reveni, iar nordicele au reușit chiar să egaleze (22-22) în minutul 56.

Ultimele minute au fost ale debutantei Raluca Kelemen, portărița României având câteva parade absolut fantastice.

România a obținut victoria într-un final dramatic, scor 25-23, succesul venind împotriva naționalei care s-a clasat pe locul 4 la Jocurile Olimpice de la Paris, din vara acestui an.

Pentru România au marcat Bazaliu 8 goluri, Ostase 6, Bors 3, Grozav 3, Popa 2, Lupei 2, Boiciuc 1.

Bianca Bazaliu a fost declarată jucătoarea partidei.

Romania 🇷🇴 upset Sweden 🇸🇪 to get their first main round win! ✅ (23-25) ⭐️ 𝗚𝗥𝗨𝗡𝗗𝗙𝗢𝗦 𝗣𝗟𝗔𝗬𝗘𝗥 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛: Bianca Maria Bazaliu 🇷🇴💥#catchthespirit #ehfeuro2024 pic.twitter.com/MA3LsSK6UR — EHF EURO (@EHFEURO) December 6, 2024

Grupa Principală 1, clasament

1 Franța 4 puncte (65-47 golaveraj) / 2 meciuri

2 Ungaria 4 (58-45) / 2 meciuri

3 Muntenegru 2 (46-45) / 2 meciuri

4 România 2 (75-80) / 3 meciuri

5 Suedia 2 (81-82) / 3 meciuri

6 Polonia 0 (47-68) / 2 meciuri

#EHFEuro2024 – FP (J2) 🇸🇪SUECIA 23-25 RUMANÍA🇷🇴 (F) 💣Locura de partido.

Las rumanas lideraron el luminoso siempre (salvo el 22-22 del 55′) y complican -mucho- las semis de las suecas… 📸 EHF /Kolektiff https://t.co/iKamGDJxAV pic.twitter.com/xMjBJAryam — DeporteCienPorCien (@Deporte100x100) December 6, 2024

Primele două clasate se vor califica în semifinale.

Semifinalele vor avea loc în 13 decembrie, iar finalele pentru medalii în 15 decembrie.

România a obţinut în grupa B preliminară rezultatele: 29-28 cu Cehia, 25-27 cu Muntenegru şi 27-25 cu Serbia.

La ultimele două ediţii ale Campionatului European, România s-a clasat pe locul 12, după ce în 2018 era pe locul 4. Cea mai bună performanţă a tricolorelor este medalia de bronz din 2010.

Programul României

5 decembrie: Franța vs România 30-25

6 decembrie: Suedia vs România / 23-25

8 decembrie: Ungaria vs România / ora 19:00

10 decembrie: România vs Polonia / ora 16:30.