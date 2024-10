România va beneficia de 596 de milioane de euro prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European şi norvegian

Guvernul a aprobat miercuri un memorandum pentru iniţierea negocierilor privind viitoarele programe de asistenţă nerambursabilă aferente mecanismelor financiare SEE şi norvegian, transmite Agerpres.

Astfel, Guvernul dă undă verde pentru iniţierea negocierilor în vederea încheierii memorandumurilor de înţelegere dintre România şi statele donatoare din Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS), informează un comunicat transmis de Executiv. Ţara noastră va putea accesa în continuare finanţări nerambursabile prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European (SEE) şi mecanismul norvegian, pentru o nouă perioadă de programare, 2021 – 2028.

„Conform acordurilor semnate între Uniunea Europeană şi statele donatoare AELS, pentru perioada de programare 2021 – 2028, România va beneficia de o alocare brută de 596,25 milioane euro (291,61 milioane euro prin Mecanismul financiar norvegian şi 304,64 milioane euro prin Mecanismul financiar SEE) – a doua alocare ca valoare după cea a Poloniei”, transmite sursa citată.

Obiectivele pentru care se acordă această asistenţă nerambursabilă sunt similare cu cele din perioadele de programare precedente: reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi întărirea relaţiilor bilaterale între statele donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi statele beneficiare.

Contribuţiile financiare vor fi direcţionate către următoarele priorităţi: tranziţia verde; democraţie, stat de drept şi drepturile omului; incluziune socială şi rezilienţă.

Până în prezent, prin aceste mecanisme României i-au fost alocate fonduri nerambursabile pe parcursul a trei perioade de programare: 98,5 milioane euro pentru perioada 2004-2009 (50,5 milioane euro prin Mecanismul financiar SEE şi 48 milioane euro prin Programul de cooperare norvegian), 305,95 milioane euro pentru perioada 2009 – 2014 (190,75 milioane euro prin Mecanismul financiar SEE şi 115,2 milioane euro prin Mecanismul financiar norvegian); 502 milioane euro pentru perioada 2014 – 2021 (275,2 milioane euro prin Mecanismul financiar SEE şi 227 milioane euro prin Mecanismul norvegian).

„Programele aferente perioadei de programare 2014 – 2021 sunt la ora actuală în faza de închidere, data finală a implementării a proiectelor fiind 30 aprilie 2024, respectiv, 30 aprilie 2025 pentru implementarea Fondului pentru Relaţii Bilaterale. Contribuţiile financiare acordate României până acum prin aceste mecanisme au vizat sectoare precum: dezvoltare locală şi reducerea sărăciei, protecţia mediului, schimbări climatice şi eficienţă energetică şi energie regenerabilă, sănătate publică, societate civilă, cultură şi protejarea patrimoniului cultural, inovare, cercetare şi educaţie, justiţie, stat de drept şi afaceri interne”, transmite Guvernul.

Mecanismele financiare SEE şi norvegian sunt gestionate în prezent de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin Direcţia Mecanisme Financiare Europene Nerambursabile.