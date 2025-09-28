România și Republica Moldova: peste 5 mii de firme, cifră de afaceri de aproape un miliard de euro și profit de 285 de milioane de lei / ”Să putem merge oricând în Moldova și cei de acolo să poată veni oricând…”

O cifră de afaceri de aproape un miliard de euro (4,2 miliarde de lei) au societățile cu acționari din Republica Moldova în România, scrie Turnul Sfatului.

Sunt în total 5.424 de societăți comerciale cu acționari din Republica Moldova, iar în 2024 aceste au avut în total o cifră de afaceri de 4,2 miliarde de lei, în scădere față de 2023 (5,4 miliarde de lei). Aceste societăți au avut în medie, în 2024, 5.536 de angajați, cel mai mic număr din 2008 încoace.

Profitul net înregistrat de aceste societăți este de 285 de milioane de lei în 2024, în scădere față de 2023, 323 de milioane de lei, potrivit datelor termene.ro.

Cele mai importante societăți moldovenești din România sunt Unicom Holding SA, Moldmetal Trading, Unicom Tranzit, MMS Minerals & Metals Solutions și Fly Airlines SRL.

Compania ”moldovenească” din Sibiu cu cele mai bune rezultate economice este Licris SRL, un magazin de perdele.

”Chiar acum ieșim pe ușă, să mergem la vot”, spune Lilia Petrușca, administratoarea societății.

”Vom vota cu speranța să putem merge oricând în Moldova și cei de acolo să poată veni oricând.

Am rămas în Sibiu după facultate. Atât eu, cât și soțul meu am făcut facultatea în Sibiu. Am rămas pentru că era o perioadă în care era greu și aici și acolo. Fiind aici la facultate, iar apoi în anii de după începând aici viața am început să prindem rădăcini. Au venit copiii, au mers la grădinițe, ne-ar fi fost greu să mai plecăm, mai ales știind că acolo nu te așteaptă nimic.

Am construit o casă, am prins rădăcini aici, în Sibiu”, a declarat Lilia Petrușca pentru Turnul Sfatului.