Insulte şi securitate sportivă la Ryder Cup. Echipa de golf Europei, aproape…

Sursa foto: Pixabay

Insulte şi securitate sportivă la Ryder Cup. Echipa de golf Europei, aproape de victorie în fața echipei Statelor Unite

Comportamentul inadecvat al unor spectatori americani, în special insultele adresate lui Rory McIlroy, i-au determinat pe organizatorii Ryder Cup la golf să întărească măsurile de securitate, transmite News.ro.

În timp ce Europa a preluat sâmbătă un avantaj decisiv în faţa Statelor Unite la finalul celei de-a doua zile din cele trei de competiţie, publicul newyorkez continuă să fie în centrul controverselor.

Batjocorit şi insultat vineri, ţinta unor scandări din ce în ce mai grosolane, Rory McIlroy a părut să răspundă cu un gest obscen. A doua zi, campionul nord-irlandez a reacţionat la provocările spectatorilor trimiţându-le săruturi. „Băieţi, tăceţi dracului din gură”, a mai spus el la Long Island.

Potrivit Daily Mail, tensiunea este atât de mare încât în ultimele ore a fost necesară întărirea măsurilor de securitate. Spectatorii au fost expulzaţi de pe teren, iar forţele de poliţie suplimentare au fost mobilizate pentru a menţine ordinea de-a lungul aleilor. Mesaje de avertizare au fost difuzate şi pe ecranele de televiziune.

„Nu mă deranjează că ne tachinează”, a comentat McIlroy, potrivit agenţiei Reuters. „Este normal, este ceea ce ne aşteptăm de la o Cupă Ryder în deplasare. Dar când continuă în timp ce eşti deasupra mingii, încercând să loveşti, asta este dificil. Între lovituri, spuneţi-mi ce vreţi, nicio problemă! Dar respectaţi-ne când lovim şi lăsaţi-ne să beneficiem de aceleaşi condiţii ca americanii.”

Europa are nevoie doar de două victorii şi un egal în meciurile de simplu disputate duminică pentru a păstra Ryder Cup. Dacă Cameron Young şi Justin Rose vor da startul acestei ultime sesiuni, confruntarea dintre numărul 1 şi numărul 2 mondial, Scottie Scheffler şi Rory McIlory, ar putea decide o probabilă victorie europeană

Ryder Cup este un turneu organizat din doi în doi ani, în care se înfruntă echipele SUA şi Europei. 

