Danemarca ”închide spaţiul aerian tuturor zborurilor dronelor civile” săptămâna viitoare / Vrea…

Sursa foto: Genya SAVILOV / AFP

Danemarca ”închide spaţiul aerian tuturor zborurilor dronelor civile” săptămâna viitoare / Vrea să asigure securitatea unui summit UE

28 Sep

Danemarca urmează să interzică zborul tuturor dronelor civile săptămâna viitoare, pe teritoriul danez, pentru a asigura securitatea unui summit al Uniunii Europene (UE) care reuneşte şefi de stat şi de guverne la Copenhaga, anunţă duminică Ministerul danez al Transporturilor, relatează News.ro, care citează AFP.

”Danemarca urmează să-i primească pe liderii europeni săptămâna viitoare şi vom acorda o atenţie spacială securităţii. Prin urmare, de luni şi până vineri, închidem spaţiul aerian danez tuturor zborurilor dronelor civile”, anunţă ministerul.

Survolări ale unor drone neidentificate în spaţiul aerian danez, începând de luni, 22 septembrie, au întrenat închiderea mai multor aeroporturi.

Danemarca a sugerat o posibilă implicare rusă.

Alte drone au fost observate deasupra unor instalaţii militare în timpul nopţii de sâmbătă spre duminică, a doua zi la rând, a anunţat duminică armata daneză.

”Forţele armate confirmă că drone au fost observate în mai multe instalaţii în timpul nopţii (de sâmbătă spre duminică), Mai multe mijloace au fost desfăşurate”, a anunţat într-un comunicat armata.

Ea nu a furnizat niciun alt detaliu despre incidente şi nici despre răspunsul armatei.

  1. Cum pot ajunge dronele din Rusia tocmai in Danemarca fără să fie detectate de Finlanda, Norvegia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Suedia, Germania?
    Eu credeam că NATO este mult mai pregătit decât pare că este. Sperăm să aibă ași in mânecă, nu chiloții in vine! 🙁

