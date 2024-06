„Romania Day on Broadway”: Peste 6.000 de mici tradiţionali vor putea fi degustaţi duminică în inima New York-ului, la cel mai mare festival românesc din Statele Unite

Micii tradiţionali româneşti vor putea fi degustaţi, duminică, la New York, unde se desfăşoară cel mai mare festival românesc din Statele Unite ale Americii – „Romania Day on Broadway”, eveniment care a ajuns în acest an la cea de-a 23-a ediţie, transmite Agerpres.

„E timpul să ducem cele mai interesante produse tradiţionale româneşti în inima unuia dintre cele mai populare oraşe din lume – New York-ul. Vom închide Broadway pentru o zi, iar micii vor fi vedetele festivalului românesc „Romania Day on Broadway”, unde sunt aşteptaţi zeci de mii de oameni”, a declarat, duminică, Valentin Şoneriu, directorul companiei braşovene CarmOlimp, care a investit peste 1,5 milioane de euro în dezvoltarea unui nou brand de mici româneşti „Litălşi – nişte mititei”.

Potrivit sursei citate, peste 6.000 de mici vor sfârâi pe grătarele instalate pe Broadway, produsele fiind preparate local, dar după reţeta firmei braşovene, iar chef-ul unui restaurant din Manhattan, cu o stea Michelin, se va ocupa de acest demers.

„Micii vor avea o dimensiune mult mai mare faţă de cum îi ştim noi, vor avea cam 24 de centimetri. Ei se vor putea servi în chiflă la fel ca Hot Dogul, dar şi separat cu pâine şi muştar”, a punctat directorul companiei braşovene CarmOlimp.

Şoneriu spune că a decis să lanseze noua gama de mici, pe care a înregistrat-o la OSIM, într-unul dintre cele mai populare oraşe din lume pentru că îşi doreşte ca şi americanii să descopere acest produs atât de iubit de români, fiind în discuţii avansate cu un distribuitor din Statele Unite pentru livrarea în restaurante şi magazine.

CarmOlimp este, în prezent, unul dintre cei mai importanţi jucători din industria alimentară din România, activând în domeniu din anul 1993.

„Romania Day on Broadway” a debutat în anul 2000, evenimentul fiind organizat în parteneriat cu Ambasada României din Statele Unite ale Americii, Consulatul General al României din New York şi Institutul Cultural Român. Evenimentul va include un program artistic, având ca scop promovarea în rândul americanilor a celor mai frumoase aspecte ale culturii, obiceiurilor, valorilor şi tradiţiilor româneşti.

Potrivit site-ului dedicat acestui eveniment, amplasat pe Canyon of Heroes de pe Broadway din New York, participanţii se vor putea răsfăţa cu muzică folclorică şi delicii culinare tradiţionale româneşti.

Festivalul va fi deschis oficial de ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, Dan-Andrei Muraru, reprezentantul Permanent al României pe lângă Naţiunile Unite, Cornel Feruţă, ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Viorel Ursu, consulul general la Consulatul General al României în New York, Mihaela-Simona Florea, directorul Institutului Cultural Român de la New York (ICR New York), Dorian Branea, precum şi membri ai Camerei Reprezentanţilor, Senatului SUA şi ai Primăriei oraşului New York.

Organizatorii estimează că vor participa la acest eveniment zeci de mii de oameni, localnici şi turişti deopotrivă. AGERPRES este partener media al evenimentului.