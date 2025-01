Româncă de 39 de ani, înjunghiată de soţ în parcarea unui supermarket din provincia italiană Bergamo. Clienţii magazinului au încercat să-l oprească aruncând cu pietre în el. Femeia e în stare gravă la spital, bărbatul a fost încarcerat

O româncă de 39 de ani a fost înjunghiată de către soţul său, luni, 6 ianuarie 2025, în parcarea unui supermarket din Seriate, provincia italiană Bergamo. Bărbatul, şi el tot român, a continuat să o lovească pe femeie cu cuţitul chiar şi când clienţi ai magazinului, îngroziţi de ceea ce se întîmpla, au încercat să-l oprească aruncând cu pietre în el, iar un bătrân l-a lovit cu o umbrelă peste mână, reuşind să-l facă să dea drumul cuţitului. Femeia a fost rănită foarte grav, fiind transportată la spitalul din Bergamo sub alertă medicală de „cod roşu” (gravitate maximă). Românul, care fusese deja denunţat pentru violenţă în familie, a fost arestat şi încarcerat. Incidentul are loc la două zile după ce o altă româncă a fost înpuşcată mortal de soţul italian, care apoi s-a sinucis, transmite News.ro.

Potrivit Corriere della Sera, la originea incidentului, se pare că ar fi stat o ceartă între femeie şi soţul său. O casieră a magazinului a povestit că românca înjunghiată a fost dusă la intrarea în magazin, printre clienţii speriaţi, şi i s-a acordat primul ajutor, după care, la faţa locului, apoi a sosit ambulanţa, care a transportat-o la spital, sub alertă de „cod roşu” (gravitate maximă).



„A fost o scenă îngrozitoare”

O casieră a povestit că la un moment dat în magazin a intrat o clientă terorizată care a strigat că trebuie sunată Poliţia, pentru că o femeie este înjunghiată de un bărbat.

„Noi am chemat ajutor, iar clienţii au adus-o pe femeia rănită la intrarea în magazin. Au sosit serviciile de urgenţă, bărbatul nu se oprea, avea un cuţit în mână. Clienţii au vrut să-l oprească, dar el a continuat şi i-a atacat chiar şi pe clienţii care au încercat să intervină. A fost o scenă îngrozitoare, nu ştii niciodată cum să intervii, ce să faci, în aceste cazuri. Clienţii au încercat să-l oprească aruncând în el cu pietre din straturile de flori, dar nu s-a oprit cu cuţitul, apoi au reuşit să-l blocheze. Femeia ţipa, a reuşit să spună că era soţul ei. A fost o scenă groaznică, să sperăm că nu vom mai vedea niciodată aşa ceva. Sperăm că femeia este bine: a pierdut mult sânge””, a declarat casiera, citată de corriere.it.



„Dezarmat de un client cu o umbrelă”

Potrivit unor martori oculari, un bărbat în vârstă l-a lovit cu o umbrelă peste mână, reuşind să-l facă pe atacator să dea drumul cuţitului.

Un angajat al supermarketului a declarat că, în timp ce oamenii aruncau cu pietre în el, un „domn l-a lovit cu umbrela, făcându-l să-i cadă cuţitul din mână”.

”În acest fel au reuşit să-l imobilizeze până la sosirea poliţiei. Între timp, femeia, care se numeşte Daniela şi are doi copii, a fost dusă la intrarea în magazin: am încercat să o facem să vorbească, ca să nu-şi piardă cunoştinţa, până la sosirea ambulanţei. A tot repetat că are doi copii şi că îi iubeşte foarte mult”, a declarat angajatul magazinului.



Denunţat pentru violenţă în familie

Agresorul, născut în 1976, a fost şi el rănit şi transportat la spital, ulterior fiind încarcerat. Femeia are un prognostic rezervat.

Românul a fost arestat de către carabinierii din Seriate Tenenza, care s-au deplasat imediat la faţa locului. În trecut, bărbatul fusese denunţat de către soţia sa pentru violenţă în familie şi de la 1 octombrie 2024 îi expirase perioada în care nu avea voie să se apropie de victimă, în condiţiile în care femeia nu a mai făcut plângere. Cu toate acestea, bărbatul a fost totuşi condamnat de Tribunalul din Bergamo pentru aceste infracţiuni, mai arată sursa citată.

Femeia, care lucra ca magazioner, nu mai locuia cu el, ci într-o altă locuinţă. După prima plângere, bărbatul, care era transportator, locuia în Pedrengo (Bergamo), femeia în Seriate.

După ce a fost prins în flagrant şi arestat, suspectul, la ordinul procurorului din cadrul Parchetului din Bergamo, care coordonează cercetările, a fost dus la închisoarea din Bergamo.