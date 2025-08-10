Roboții casnici sunt pe val: Aspirarea, spălatul pe jos, tunsul gazonului, asistarea persoanelor vârstnice, în total se estimează 50 de milioane de produse pe piață până în 2027

Conform datelor furnizate de Statista Market Insights, veniturile globale generate de roboții de serviciu pentru sarcini domestice vor crește aproape dublu, de la 13,5 miliarde de dolari în 2021 la 22,8 miliarde de dolari în 2027. În același timp, numărul total de roboți de serviciu pentru consumatori la nivel mondial va ajunge la 39,7 milioane în 2025, crescând la peste 50 de milioane până în 2027. Un robot de serviciu pentru consumatori include aici un robot conceput pentru uz personal sau casnic, cum ar fi aspiratoare robotizate, jucării robotizate și chiar drone.

Îmbătrânirea populației este unul dintre factorii care contribuie la necesitatea unui număr mai mare de roboți asistenți, ceea ce a dus la dezvoltarea de soluții robotice pentru îngrijirea persoanelor în vârstă, fie că este vorba de asistență pentru mobilitate, pentru a le ajuta în sarcinile zilnice, fie de roboți sociali pentru companie. Acesta este cazul Japoniei, unde legile stricte ale muncii și acceptarea culturală a tehnologiei au creat un mediu propice pentru adoptarea roboților de serviciu în diverse industrii, cum ar fi ospitalitatea și comerțul cu amănuntul.