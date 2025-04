Rivalitatea internă de la McLaren amenință viitorul lui Lando Norris în F1

Johnny Herbert, fost comisar FIA, a analizat începutul de sezon din Formula 1 al celor de la McLaren, acesta sugerând că echipa cu sediul la Woking trebuie să ia o decize importantă în următoarea perioadă: pe cine va susține în lupta pentru titlul mondial, pe Piastri sau pe Norris?

Situația poate deveni tensionată în cadrul unei echipe de F1 chiar și atunci când lucrurile funcționează bine. McLaren este lideră autoritară în clasamentul constructorilor, iar la piloți ocupă momentan locurile unu și doi.

Nu este însă liniște, Zak Brown fiind nevoit în următoarea perioadă să ia o decizie dificilă: pe cine va susține în lupta pentru titlul mondial din F1? Pe Lando Norris sau pe Oscar Piastri?

În momentul în care McLaren va lua hotărârea, decizia poate produce nemulțumiri și chiar plecări de la echipa de la Woking.

Momentan, ca și în sezonul trecut, McLaren susține că are doi piloți „numărul unu”, însă lupta cu Max Verstappen îi poate obliga să modifice acest statut din cadrul echipei.

Piastri traversează o perioadă foarte bună: are 10 puncte avans față de Norris și a câștigat trei din ultimele patru Grand Prix-uri din Formula 1.

„Există întotdeauna o variantă ca Lando Norris sau Oscar Piastri să părăsească McLaren din cauza rivalității”, a declarat Johnny Herbert pentru CoinCasino.

„Daniel Ricciardo a părăsit Red Bull din cauza apariției lui Max Verstappen și a dat o șansă la Renault. Va exista un moment la McLaren când vor alege să favorizeze unul dintre piloți.

Este imposibil să păstrezi egalitatea. Se va acorda mai multă încredere unui pilot care îl depășește pe celălalt, să sperăm că este o lecție învățată din sezonul trecut.

Dar, Piastri pare să își controleze propriul destin în acest moment și are un avantaj. Ar putea Norris să urmeze aceeași cale ca Ricciardo? Posibil.

Este însă suficient de rapid (n.r. Lando) pentru a-l învinge pe Oscar pentru acest campionat, va fi o muncă grea pentru amândoi”, transmite Johnny Herbert.

📰: Lando Norris has been warned he could face a Daniel Ricciardo-like exit from McLaren if Oscar Piastri continues to outshine him, with former F1 driver Johnny Herbert suggesting team favoritism may soon emerge.#F1 pic.twitter.com/kXIV6sYnPc

— F1 Naija (@f1_naija) April 27, 2025