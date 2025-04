Charles Leclerc dezvăluie surpriza majoră a parteneriatului cu Lewis Hamilton la Ferrari: „Nu mă așteptam să semănăm atât”

În apropierea Marelui Premiu de la Miami (din acest weekend), Charles Lerclerc a vorbit cu presa despre parteneriatul cu Lewis Hamilton de la Ferrari, iar pilotul monegasc s-a declarat surprins de faptul că el și multiplul campion mondial din Formula 1 au stiluri asemănătoare de a conduce.

Ferrari nu are parte de startul de sezon pe care și-l doreau fanii, dar Leclerc îndeamnă la răbdare. În plus, monegascul vorbește în termeni pozitivi despre colaborarea cu Lewis Hamilton, scopul comun fiind îmbunătățirea performanțelor monopostului Scuderiei.

Marea surpriză a primelor luni de colaborare cu Lewis este pentru Charles faptul că există multe asemănări între stilurile de pilotaj ale celor doi.

Cu toate că bifează cel de-al șaptelea sezon la Ferrari, Leclerc consideră că direcția de dezvoltare a mașinii este una „extremă” și complet nouă pentru el.

„Întotdeauna este util să împingem lucrurile în aceeași direcție. Cu Lewis, am fost foarte surprins cât de asemănător abordăm intrarea în viraje”, a declarat Leclerc citat de racingnews365.com.

„Întotdeauna este un pic mai util să împingem în aceeași direcție, pentru că avem nevoie de același lucru de la o mașină. Cu Lewis, am fost foarte surprins cât de asemănător abordam virajele la intrarea în curbă.

Nu vreau să fac nicio comparație specială cu alți piloți, dar când a venit Lewis, nu mă așteptam la asta și amândoi suntem destul de agresivi la intrarea în viraje și asta înseamnă că avem nevoie de aceleași lucruri de la monopost, cu siguranță”, a completat Leclerc, conform sursei citate.

Colaborarea dintre Leclerc și Hamilton ar putea fi cheia revenirii Scuderiei Ferrari în fruntea ierarhiei din Formula 1.

Asemănările în stilul de pilotaj și dorința comună de performanță oferă speranțe fanilor Ferrari, atât de încercați în debutul acestui sezon competițional.

