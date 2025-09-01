RIA Novosti a difuzat un videoclip cu fostul președinte ucrainean Ianukovici – primul de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei
Agenția rusă de stat RIA Novosti a publicat o înregistrare video a unui discurs al fostului președinte ucrainean Viktor Ianukovici, în care acesta afirmă că a susținut aderarea țării la Uniunea Europeană, dar a fost întotdeauna „un oponent categoric și convins al aderării Ucrainei la NATO”, potrivit BBC.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
În notele însoțitoare, RIA Novosti scrie că Ianukovici a vorbit cu jurnaliștii, dar nu este clar când, unde și cu ce ocazie. De asemenea, nu este clar unde și când a fost realizată înregistrarea video.
Videoclipul cu Ianukovici a apărut la scurt timp după ce președintele rus Vladimir Putin a declarat la summitul SCO că „criza” din Ucraina a apărut „ca urmare a unei lovituri de stat în Ucraina, care a fost susținută și provocată de Occident”. ”
Acesta este primul discurs video al lui Ianukovici de la începutul invaziei rusești în Ucraina.
Viktor Ianukovici a fugit din Ucraina în Rusia în 2014, când au izbucnit proteste la Kiev după ce guvernul a suspendat pregătirile pentru semnarea unui acord de asociere cu Uniunea Europeană.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Ursula von der Leyen: „O treime din armamentul livrat Ucrainei la începutul războiului provenea din Bulgaria”
Trump ia în calcul desfășurarea unei armate private în Ucraina / Liderii europeni îi cer lui Trump să staționeze avioane de luptă și rachete în Polonia sau România, pentru a răspunde la primele semne de agresiune rusească (surse, The Telegraph)
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.