RIA Novosti a difuzat un videoclip cu fostul președinte ucrainean Ianukovici –…

Vladimir Putin si Viktor Ianukovici - captura video
Foto: Captură video

RIA Novosti a difuzat un videoclip cu fostul președinte ucrainean Ianukovici – primul de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei

Agenția rusă de stat RIA Novosti a publicat o înregistrare video a unui discurs al fostului președinte ucrainean Viktor Ianukovici, în care acesta afirmă că a susținut aderarea țării la Uniunea Europeană, dar a fost întotdeauna „un oponent categoric și convins al aderării Ucrainei la NATO”, potrivit BBC.

- articolul continuă mai jos -

În notele însoțitoare, RIA Novosti scrie că Ianukovici a vorbit cu jurnaliștii, dar nu este clar când, unde și cu ce ocazie. De asemenea, nu este clar unde și când a fost realizată înregistrarea video.

Videoclipul cu Ianukovici a apărut la scurt timp după ce președintele rus Vladimir Putin a declarat la summitul SCO că „criza” din Ucraina a apărut „ca urmare a unei lovituri de stat în Ucraina, care a fost susținută și provocată de Occident”. ”

Acesta este primul discurs video al lui Ianukovici de la începutul invaziei rusești în Ucraina.

Viktor Ianukovici a fugit din Ucraina în Rusia în 2014, când au izbucnit proteste la Kiev după ce guvernul a suspendat pregătirile pentru semnarea unui acord de asociere cu Uniunea Europeană.

