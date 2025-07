Revoluție în F1: Christian Horner, aproape de o revenire spectaculoasă după despărțirea de RedBull

Christian Horner s-ar putea întoarce mult mai repede decât s-ar fi așteptat în lumea agitată a Formulei 1. În paddock, zvonurile devin tot mai persistente: fostul șef al RedBull este tot mai aproape de a deveni acționar la Alpine alături de Bernie Ecclestone, fostul conducător al Marelui Circ.

f1oversteer.com spune că Horner și Ecclestone ar putea deveni în următoarea perioadă coproprietari ai Alpine, echipă din F1 evaluată la peste 1,2 miliarde de lire sterline.

Echipa franceză este, conform sursei citate, foarte aproape de a intra într-o nouă eră.

Cu toate că are 94 de ani, Ecclestone rămâne un personaj foarte activ în lumea F1, omul de afaceri britanic putându-se implica la Alpine.

Bernie are în continuare multă influență în Marele Circ, iar Horner ar completa o echipă care să aducă Alpine în lupta de la vârful F1.

Este cunoscut în lumea F1 faptul că Ecclestone și Horner sunt foarte apropiați, Bernie fiind cavaler de onoare la nunta lui Christian cu Geri Halliwell (fostă componentă a Spice Girls) din 2015.

„Am sentimentul că Horner va ajunge la Alpine. L-am văzut discutând ore în șir cu De Meo (n.r. Luca de Meo: CEO-ul Renault) și Briatore”, a declarat Nelson Valkenburg, cunoscut comentator olandez și expert F1.

Cu toate că a fost dat afară de la echipă, Horner mai are contract cu RedBull până în ianuarie anul viitor.

O mutare la Alpine ar fi exact ceea ce-și dorește Christian în acest punct al carierei: să fie mai mult decât lider – o poziție de proprietar al unei echipe, după modelul Toto Wolff de la Mercedes.

Alpine nu a comentat în vreun fel speculațiile până în acest moment. Este însă cunoscut faptul că echipa are probleme cu rezultatele modeste, iar o posibilă venire la pachet a lui Horner și Ecclestone ar putea aduce un suflu nou.

