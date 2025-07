Bernie Ecclestone, fără milă cu Horner după ce a fost dat afară de la RedBull: „Doar un idiot”

Bernie Ecclestone, fost șef al Formulei 1 timp de decenii întregi, îl critică dur pe Christian Horner după ce acesta a fost îndepărtat de la RedBull Racing. „A fost un idiot, a crezut că Ringul e al lui, nu al RedBull”, a transmis, printre altele, omul de afaceri britanic.

Mariajul dintre Horner (51 de ani) și RedBull s-a încheiat abrupt, cu un divorț cu zgomot, după 20 de ani de relație și 14 titluri mondiale (8 la piloți și 6 la constructori).

La doar câteva zile distanță după ce Christian a fost dat afară de RedBull, Bernie Ecclestone îl critică pe fostul șef al echipei de F1.

Finalul era unul previzibil în viziunea lui Bernie, iar cuvintele acestuia sunt mai tăioase ca niciodată.

„A scăpat cu atât de multe lucruri”, a spus Ecclestone într-un interviu acordat The Telegraph. „Și în tot acest timp în care livrezi, oamenii închid ochii. Dar când te oprești din livrat, oamenii încep să se uite.”

„Concluzia este că sunt oameni acolo care au crezut că scapă basma curată, că se comportă ca și cum nu era Ringul Red Bull, ci Ringul Christian Horner.

A fost doar un idiot. Era un bătrân de 50 de ani care credea că are 20 de ani, credea că este unul dintre băieți.

Știu că i s-a sugerat că ar trebui să fie team manager și să lase partea comercială pe seama altcuiva.

Dar ideea lui era: Eu sunt directorul executiv. Ai foarte puțini directori care pot face totul, de la inginerie la relații publice. El conducea compania așa cum credea el că ar trebui să fie condusă. Voia totul”, a spus Ecclestone (94 de ani) pentru sursa citată.

Cuvintele dure ale lui Bernie Ecclestone surprind cu atât mai mult cu cât acesta a fost cavaler de onoare la nunta lui Horner cu Geri Halliwell (fostă componentă a Spice Girls) din 2015.

Ecclestone îl acuză pe Horner că a confundat rolul său profesional cu o stăpânire personală a echipei RedBull, ceea ce i-a fost fatal până la urmă.

