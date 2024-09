Revolut lansează un serviciu care simplifică plata facturilor pentru întreprinderi

Revolut a lansat Revolut BillPay, un serviciu care simplifică plata facturilor pentru întreprinderi, integrându-se cu programe de contabilitate şi oferind control sporit asupra cheltuielilor, conform unui comunicat al băncii, transmite Agerpres.

Revolut menţionează că îşi intensifică activitatea de banking pentru afaceri, întrucât încasările globale anuale ale ofertei sale business-to-business (B2B), Revolut Business, au depăşit 500 de milioane de dolari.

În România, volumul tranzacţiilor procesate lunar a ajuns aproape de 345 de milioane de euro.

Potrivit sursei citate, compania continuă să îşi extindă amprenta la nivel global cu lansarea Revolut Business în Singapore. Această mişcare aduce numărul total de pieţe în care Revolut Business este activ la 40. Această creştere accelerată va continua în contextul în care Revolut Business integrează peste 20.000 de întreprinderi în fiecare lună, acestea alăturându-se sutelor de mii de afaceri active lunar. În România, Revolut Business înregistrează o medie de aproape 1.000 de afaceri noi active în fiecare lună, în creştere cu 101% faţă de ultimele 12 luni.

„Revolut a lansat miercuri Revolut BillPay pentru a răspunde în continuare cererii tot mai mari de servicii bancare mai bune pentru întreprinderi. Integrat cu principalele programe de contabilitate, inclusiv QuickBooks, Xero şi FreeAgent, Revolut BillPay este conceput pentru a economisi timp în gestionarea şi plata facturilor către furnizori din peste 150 de destinaţii cu doar câteva clicuri. Întreprinderile pot minimiza efortul manual, pot beneficia de controale ale cheltuielilor şi reguli de aprobare şi pot obţine o supraveghere completă a operaţiunilor lor, eliberându-şi timpul pentru creşterea afacerii”, se arată în comunicat.

Revolut Business ajută companiile să pătrundă pe noi pieţe şi să economisească atunci când transferă bani în peste 150 de ţări. În acest an a introdus IBAN-uri locale într-o serie de pieţe europene, făcând plăţile locale şi mai transparente.

Potrivit comunicatului, Revolut Business a introdus Push-to-Card, o modalitate simplă pentru întreprinderi de a plăti clienţii şi contractorii ca un localnic, la nivel global şi în câteva minute; cu 78 de ţări acoperite în peste 50 de monede locale. Întreprinderile au nevoie doar de un număr de card (şi un nume), în timp ce utilizatorii beneficiază automat de ratele de schimb valutar ale Revolut pentru plăţile internaţionale.

Comercianţii din întreaga lume folosesc Revolut Pay pentru a accepta plăţi cu clienţi de renume, inclusiv Aer Lingus, Kiwi şi French Connection. Pentru a continua să răspundă unei cereri în creştere rapidă, Revolut va continua să crească opţiunile de acceptare a plăţilor prin lansarea unui terminal de plată pentru întreprinderile mari. Anul acesta Revolut Business şi Meridian Taxi au încheiat un parteneriat prin care compania bucureşteană de mobilitate urbană şi-a echipat cele 1000 de taxiuri cu terminale de plăţi Revolut Reader.

„Modelat pe baza experienţei noastre de a servi milioane de clienţi retail, Revolut Business se dezvoltă rapid. În ultimul an, am făcut paşi uriaşi în misiunea noastră de a fi sistemul de automatizare financiară numărul unu pentru întreprinderi şi am adus recent produsul în Singapore. Cu sprijinul unui număr semnificativ şi în creştere de clienţi, intensificăm agresiv activitatea B2B şi suntem pregătiţi să revoluţionăm sistemul bancar pentru şi mai multe întreprinderi din întreaga lume”, a declarat James Gibson, head of Revolut Business.

Revolut Business este platforma financiară automatizată pentru întreprinderi, ajutând start-up-urile, scale-up-urile şi întreprinderile să accepte şi să efectueze plăţi la nivel global, să schimbe bani la rate avantajoase şi să îşi gestioneze cheltuielile.