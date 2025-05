Revoltă la Real Madrid – Rodrygo a refuzat să joace în El Clasico și vrea să plece de la echipă

Internaționalul brazilian Rodrygo, atacantul echipei de fotbal Real Madrid, a refuzat să evolueze în marele derby cu FC Barcelona (scor 3-4), disputat duminică, și dorește să se despartă de clubul din capitala Spaniei în această vară, anunță mass-media spaniolă, citat de Agerpres.

Conform cotidianului Marca, absența de pe teren a lui Rodrygo în El Clasico nu ar fi legată de vreo problemă fizică.

Brazilianul a fost rezervă la meciul de la Barcelona și a refuzat să joace, pentru a-și manifesta astfel nemulțumirea față de faptul că și-a pierdut protagonismul la clubul madrilen, după exploziile mediatice ale lui Kylian Mbappe și Jude Bellingham, jucători recrutați de Real Madrid în 2023, respectiv 2024.

Situația este una „tensionată”, în condițiile în care fotbalistul sud-american „nu mai vrea să joace pentru Real Madrid”, asigură jurnalistul Felipe del Campo.

Rodrygo a fost unul dintre jucătorii esențiali în campaniile victorioase din edițiile anterioare ale Champions League, în care a făcut pereche în atacul madrilenilor cu compatriotul său Vinicius Junior, care se pregătește să încheie la rândul său un sezon modest, după ce anul trecut a fost la un pas de câștigarea Balonului de Aur.

Viitorul ambilor jucători va depinde de direcția pe care noul antrenor al madrilenilor, Xabi Alonso (încă neconfirmat oficial), urmează să o dea echipei, dar în acest moment „clubul nu exclude plecarea lui Rodrigyo, fiind obosit de provocările constante ale atacantului brazilian”, adaugă Marca.

Marți, Rodrygo s-a retras din antrenamentul echipei sale, după ce a ratat deja ultimele două meciuri ale lui Real Madrid, iar surse din cadrul clubului au precizat că jucătorul a acuzat o stare febrilă, precizează EFE.

