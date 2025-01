Restructurare la Consiliul Judeţean Constanța: din 307 angajaţi vor rămâne 210

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Constanţa, Florin Mitroi (PNL), a declarat, joi, că numărul locurilor de muncă din cadrul instituţiei se va reduce de la 307 în prezent, la circa 210, transmite Agerpres.

„Ştiţi foarte bine, după cum am spus, sunt un om asumat, se va face o reorganizare, probabil luna viitoare. (…) Am aşteptat să îmi fac eu propria părere (…) bineînţeles că vom desfiinţa nişte servicii care, din punctul meu de vedere, sunt inutile. (…) Probabil va fi vorba de 50 de persoane şi cu 50 libere, cam o sută în total, vor rămâne circa 200 – 210 de persoane”, a spus Mitroi, la finalul unei şedinţe a CJ Constanţa, menţionând că în prezent instituţia are 307 angajaţi.

Potrivit reprezentantului CJ Constanţa, prin reducerea numărului angajaţilor se va eficientiza activitatea.

Consilierii judeţeni s-au reunit joi în prima şedinţă ordinară din acest an, pentru a dezbate şi a vota 17 proiecte de hotărâre.

Unul dintre proiectele aprobate se referă la utilizarea excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2024. Astfel, suma de peste 177 milioane lei va fi folosită ca sursă de finanţare a cheltuielilor de dezvoltare în anul 2025 şi pentru „acoperirea temporară a golurilor de casă cauzate de decalajele dintre veniturile şi cheltuielile bugetare”.

Au mai fost adoptate proiectul privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Constanţa, precum şi proiectul referitor la revocarea dreptului de administrare acordat Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii asupra unor bunuri imobile care vor fi trecute din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Constanţa pentru a permite demolarea lor. Această acţiune pregăteşte implementarea proiectului „Construirea şi dotarea Teatrului pentru Copii şi Tineret” în cadrul CMSN Constanţa.

Un alt proiect aprobat vizează desemnarea reprezentanţilor Judeţului Constanţa în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Constanţa.

A fost aprobat şi proiectul privind repartizarea sumelor aferente cotei de 20% din sumele defalcate din TVA şi din impozitul pe venit, destinate echilibrării bugetelor locale, precum şi susţinerii programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală. Suma totală alocată pentru proiecţia de buget a anului 2025 se ridică la 60.592 mii lei, din care 49.484 mii sunt atribuiţi cotei defalcate din impozitul pe venit şi 11.108 mii lei sumelor defalcate din TVA. AGERPRES / (A – autor: Nona Jalbă; editor: Marius Frăţilă)