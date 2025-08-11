ReporterIS: Statul a cumpărat la prețuri supraevaluate 1.300 de microbuze electrice cu fonduri din PNRR

România a cumpărat din fonduri PNRR 1.300 de microbuze la prețul supraestimat de 200.000 de euro/bucată (fără TVA), arată o investigație ReporterIS.ro. Comisia Europeană calculase, în Ghidul Solicitantului, că cele 250 milioane de euro alocate ar ajunge pentru 3.200 de microbuze, la un preț mediu de 78.000 de euro/bucată.

O firmă din Prahova a câștigat licitațiile în 60% din județe, inclusiv la Iași. Mama patronului este șefa Organizației de Femei a PNL Prahova și o apropiată a baronului Iulian Dumitrescu, anchetat pentru corupție.

Van-urile E-Transit de la Ford costă, la motorul vândut de Aveuro, 64.500 de euro. Cu tot cu opționale, prețul maxim este de 70.000 de euro (fără TVA).

O carosare cu 16 locuri, aer condiționat, lift și scaun pentru dizabilități, costă 15.000-20.000 de euro, oferte oficiale care pot fi găsite în toată România.

Un microbuz trebuia să costă 90.000-100.000 de euro cu tot cu profit, dar Consiliile Județene le-au achiziționat, în medie, cu 200.000 de euro.

