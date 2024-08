Regizorul Pedro Almodóvar va fi premiat la Festivalul de Film de la San Sebastian / Cate Blanchett primește celălalt premiu onorific

Regizorul spaniol Pedro Almodóvar va primi premiul de onoare Donostia la următoarea ediţie a Festivalului de Film de la San Sebastian, care va avea loc între 20 şi 28 septembrie în oraşul din nordul Spaniei, au anunţat miercuri organizatorii, transmite News.ro.

„Pe lângă talentul său artistic şi stilul său vizual recognoscibil – personalitatea sa străluceşte din direcţia artistică până la coloana sonoră – cinematografia lui Pedro Almodóvar se remarcă prin scrierea de personaje feminine, regia de actori, abordarea îndrăzneaţă a unor teme precum universul LGTBIQ+”, afirmă organizatorii festivalului din acest an, care se desfăşoară pentru a 72-a oară, într-un comunicat de presă.

Regizorul în vârstă de 74 de ani îşi va primi premiul în 26 septembrie, chiar înainte de proiecţia celui mai recent film al său, primul care a fost filmat în limba engleză, „The Room Next Door”, cu Julianne Moore şi Tilda Swinton, care îi vor înmâna premiul.

Cate Blanchett va primi celălalt premiu onorific



În luna mai, festivalul a anunţat că celălalt premiu de onoare al ediţiei din acest an îi va reveni actriţei americano-australiene Cate Blanchett, cealaltă faţă a afişului oficial din acest an, pentru o carieră de „peste 30 de ani, care combină cinema-ul de autor şi filmele destinate publicului larg”.

Printre laureaţii din trecut ai premiului onorific Donostia – cea mai înaltă distincţie a festivalului, creată în 1968 – se numără Gregory Peck, Vittorio Gassman, Bette Davis, Lauren Bacall, Catherine Deneuve, Al Pacino, Meryl Streep şi Robert de Niro.

Pedro Almodóvar le-a înmânat premiul Donostia lui Al Pacino, Woody Allen şi Antonio Banderas. A regizat aproximativ treizeci de lungmetraje, de la „Women on the Verge of a Nervous Breakdown” la „All About My Mother”, care a câştigat Oscarul pentru Cel mai bun film străin în 1999, precum şi „Talking to Her”, care a câştigat Oscarul pentru cel mai bun scenariu original. Regizorul a mai câştigat două Globuri de Aur, şapte premii ale Academiei Europene de Film, cinci BAFTA şi patru premii César, precum şi premii la Festivalurile de film de la Cannes, Veneţia, Berlin şi San Sebastian. „Mă umple de bucurie şi de recunoaştere. Este o adevărată onoare. San Sebastian este unul dintre oraşele în care cinematografia este sărbătorită”.