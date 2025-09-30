G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Regele Charles a vizitat o expoziție a Institutului Cultural Român la Londra…

Regele Charles si Aura Woodward
Foto: ICR Londra

Regele Charles a vizitat o expoziție a Institutului Cultural Român la Londra dedicată picturilor Reginei Maria

Articole30 Sep 0 comentarii

Regele Charles al Marii Britanii a fost oaspetele de onoare al Institutului Cultural Român la Londra cu ocazia unei expoziții dedicate picturilor Reginei Maria, potrivit unui comunicat al instituției. Expoziția e găzduită de The King’s Foundation Garrison Chapel Gallery din centrul Londrei.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Regele Charles are o relație specială cu România, țară în care a investit în păstrarea tradițiilor.

Aura Woodward, directoarea Institutului Cultural Român, l-a ghidat pe Majestatea Sa prin expoziție, potrivit comunicatului citat.

Expoziția, care reunește acuarele pictate de Regina Maria, alături de artă botanică rafinată din colecția Majestății Sale „Transylvania Florilegium”, marchează 150 de ani de la nașterea reginei.

Expoziția este curatoriată de Dr Shona Kallestrup și Sorin Margarit.

Dezvoltată în parteneriat cu Academia Română, Universitatea St Andrews și The King’s Foundation, expoziția este gratuită și deschisă între 19 septembrie și 12 octombrie, între orele 11:00-18:00, de luni până vineri, iar între orele 11:00-16:00 în zilele de sâmbătă și duminică.

Regele Charles si Aura Woodward
Foto: ICR Londra
Regele Charles expozitie ICR Londra Aura Woodward
Foto: ICR Londra

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.