Regele Charles a vizitat o expoziție a Institutului Cultural Român la Londra dedicată picturilor Reginei Maria

Regele Charles al Marii Britanii a fost oaspetele de onoare al Institutului Cultural Român la Londra cu ocazia unei expoziții dedicate picturilor Reginei Maria, potrivit unui comunicat al instituției. Expoziția e găzduită de The King’s Foundation Garrison Chapel Gallery din centrul Londrei.

Regele Charles are o relație specială cu România, țară în care a investit în păstrarea tradițiilor.

Aura Woodward, directoarea Institutului Cultural Român, l-a ghidat pe Majestatea Sa prin expoziție, potrivit comunicatului citat.

Expoziția, care reunește acuarele pictate de Regina Maria, alături de artă botanică rafinată din colecția Majestății Sale „Transylvania Florilegium”, marchează 150 de ani de la nașterea reginei.

Expoziția este curatoriată de Dr Shona Kallestrup și Sorin Margarit.

Dezvoltată în parteneriat cu Academia Română, Universitatea St Andrews și The King’s Foundation, expoziția este gratuită și deschisă între 19 septembrie și 12 octombrie, între orele 11:00-18:00, de luni până vineri, iar între orele 11:00-16:00 în zilele de sâmbătă și duminică.