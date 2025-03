RedBull anunță un parteneriat important înainte de startul sezonului din Formula 1

Mai sunt doar câteva zile până la startul noului sezon din Formula 1 (pe 16 martie, în Australia), iar RedBull Racing a anunțat un parteneriat important. Echipa din Milton Keynes va avea un nou sponsor pe monoposturi: compania Mophie.

Conform racingnews365.com, Mophie este lider mondial în soluții portabile de alimentare, iar parteneriatul cu RedBull va fi unul multianual.

De-a lungul sezonului 2025, echipa din Milton Keynes va primi soluții premium de alimentare portabilă. Parteneriatul va permite membrilor echipei să păstreze dispozitivele electronice încărcate pe tot parcursul anului, după cum informează oficialii RedBull.

It’s official, we’ll be fully charged for the 2025 Season thanks to @mophie 🔋

We are excited to announce a multi-year partnership with mophie, a leader in portable power solutions. Keeping us fully charged and connected from race to race 🤝 #F1 || #RedBullRacing

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 10, 2025