Rivalul Lando Norris: „Ar fi incredibil să îl vedem pe Hamilton câștigând cu Ferrari”

Lando Norris (25 de ani) este văzut unul dintre favoriții la câștigarea titlului mondial din Formula 1 în 2025, monopostul McLaren fiind unul dintre cele mai rapide. Chestionat pe marginea debutului lui Lewis Hamilton la Ferrari, Norris a declarat că „ar fi incredibil să îl vedem pe Lewis câștigând alături de Scuderie”.

Lando Norris a lăsat pentru un moment la o parte rivalitatea și a precizat că pentru lumea Formulei 1 ar fi o poveste incredibilă ca Lewis Hamilton să cucerească titlul mondial alături de Ferrari.

Dacă s-ar impune, Hamilton ar deveni cel mai titrat din toate timpurile (cu 8 coroane), depășindu-l astfel pe legendarul Michael Schumacher.

Norris și Hamilton (40 de ani) nu s-au duelat niciodată pentru un titlu mondial, iar pilotul în vârstă de 25 de ani al celor de la McLaren mărturisește că „ar fi cireașa de pe tort” pentru lumea Formulei 1 ca Lewis să triumfe în combinezonul roșu al Scuderiei.

„Ar fi incredibil să îl vedem pe Lewis câștigând în roșu cu Ferrari”, a declarat Norris pentru NBC Sports.

„L-ar face cel mai bun pilot din Formula 1 și cel mai de succes, cam asta este, dar să câștige al optulea campionat mondial cu Ferrari ar fi cireașa de pe tort.

Mi-ar plăcea să văd asta, dar amândoi sunt piloți incredibil de rapizi (de la Ferrari), îl apreciez foarte mult pe Charles (n.r. Leclerc) și am mult respect pentru el și talentul său, este unul dintre cei mai rapizi piloți din Formula 1.

Ferrari este o echipă de care nu te poți îndoi niciodată, au fost probabil cea mai competitivă echipă din ultimii 10-20-30 de ani, sunt mereu în top, așa că nu te poți îndoi niciodată de ei.

Anul trecut au fost pe un trend similar cu al nostru, dar am reușit să îi prindem și să îi depășim în cele din urmă, dar și ei s-au îmbunătățit mult în ultima vreme.

Mă aștept la un duel pe cinste cu Ferrari, dar și cu Mercedes și RedBull”, a concluzionat Lando Norris.

