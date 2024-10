Reacția PSD la acuzația că ar avea legătură cu decizia CCR de invalidare a candidaturii Dianei Șoșoacă. Lucian Romașcanu: Este o abordare constantă a celor din dreapta, în special PNL și USR, de a critica deciziile justiției contrare intereselor lor

Social democratul Lucian Romașcanu (purtător de cuvânt al PSD) afirmă că partidul său nu are niciun amestec în decizia CCR de invalidare a candidaturii Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale. Voci din PNL și USR au ieșit să arate că scoaterea reprezentantei SOS din cursa pentru președinția României îl avantajează pe Marcel Ciolacu, sugerându-se că se dorește ca electoratul de extremă dreaptă al Dianei Șoșoacă să meargă spre George Simion, astfel încât acesta să poată intra în turul doi al alegerilor, împreună cu Marcel Ciolacu, care astfel ar putea să câștige mai ușor președinția României.

„Nu mi-a fost niciodată simpatică, doamna Sosoaca, nici acum, dar aici e clar ca PSD a făcut tot posibilul pentru a scăpa de candidatura ei, pentru a-i face culoar lui Simion, blatistul de casă al PSD (…)” a transmis liberalul Florin Roman.

În replică, social-democratul Lucian Romașcanu îl acuză pe Roman că e „unul din cei mai agitați” și că PSD are „rateu de gândire”.

„Cel mai încordat liberal, sau, mă rog, unul din cei mai agitați, vorbesc aici de Florin Roman, critică, într-o postare plină de tricolor, decizia CCR de azi privind invalidarea candidaturii Dianei Șoșoacă. Asta e prima pe ordinea de zi. A doua este că această decizie ar fi fost influențată de PSD, câștigător, zice ideologul, al acestei decizii. Avem aici câteva remarci:

PSD nu are și nu a avut nicio implicare în justiție precum am și evitat să comentăm deciziile oricărei instanțe, cu atât mai puțin am comentat deciziile CCR

Este o abordare constantă a celor din dreapta, in special PNL și USR, de a critica deciziile justiției contrare intereselor lor și fiind adepții unei justiții independente, dar de partea lor

Candidatul PSD accede, evident, în turul 2 și are mari șanse de a câștiga prezidențialele și pentru atitudinea de respect față de oameni dar și față de instituțiile fundamentale ale statului

Când ai dileme și dificultăți să îți vezi candidatul în finală, despre dl. Ciucă vorbesc, incepi să dai rateuri de gândire, pregătind din timp, se pare, argumente pentru o înfrângere din ce în ce mai previzibilă

Cam atât despre această altă aberație a colegilor liberali. Le așteptăm și pe următoarele, au resursele necesare să nu se oprească aici”, a transmis Romașcanu.

Și lidera USR, Elena Lasconi a criticat decizia CCR, apreciind că „democrația este și despre dreptul fiecărui cetățean de a candida”.

„Este o reacție la cald, dar interdicția de a candida dată Dianei Șoșoacă pare la prima vedere un vis împlinit pentru domnul Marcel Ciolacu. Un vis împlinit cu ajutorul Curții Constituționale, ai cărei judecători se simt ca acasă în biroul PSD din Parlament. Este incredibil cum același om poate să fie europarlamentar, dar nu are dreptul de a candida la el în țară pentru o funcție publică.

De doamna Șoșoacă mă despart multe, nu vedem lumea cu aceiași ochi, dar dreptul unei femei de a intra în arena politică nu poate fi îngrădit cu chichițe legislative.

Cine va fi următorul președinte al României trebuie să stabilească alegătorii, nu manevrele făcute de un sistem corupt și putred până în măduva oaselor”, a transmis Elena Lasconi.