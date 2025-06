Răsturnare de situație: Planul RedBull dacă Verstappen va fi suspendat în F1

RedBull Racing a confirmat oficial, pentru RacingNews365, planul de urgență pe care-l va urma dacă Max Verstappen va primi o suspendare în Formula 1. Campionul mondial are 11 puncte de penalizare pe superlicență, iar la 12 va fi suspendat pentru o cursă.

Conform sursei citate, echipa din Milton Keynes îl va promova temporar pe unul dintre piloții tineri din academie – Isack Hadjar sau Liam Lawson – pentru a-l înlocui pe Verstappen.

În paralel, pilotul de rezervă Ayumu Iwasa va prelua rolul de la Racing Bulls în locul unuia dintre cei doi menționați mai sus (n.r. Hadjar sau Lawson).

Inițial, în lumea Formulei 1 s-a vorbit despre debutul lui Arvid Lindblad, pilot cu evoluții apreciate în F2.

Cu toate că acesta a acumulat punctele necesare pentru superlicență FIA și ar putea primi o derogare specială în această săptămână pentru a putea participa în Formula 1, el nu face parte din planurile pe termen scurt ale celor de la RedBull Racing pentru o participare în Marele Circ.

Britanicul în vârstă de 17 ani ar putea fi folosit însă ca pilot de rezervă în următoarea perioadă. Această idee nu a fost însă confirmată oficial de RedBull Racing.

