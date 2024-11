Răspunsul lui Lewis Hamilton după ce șeful Mercedes a fost acuzat că se bucură că britanicul va pleca la Ferrari în 2025

Toto Wolff a fost în centrul atenție după ce într-un interviu a lăsat să se înțeleagă că ar fi fericit că Lewis Hamilton va pleca la Ferrari începând din 2025. Șeful Mercedes a spus că declarația i-a fost scoasă din context, iar răspunsul lui Lewis Hamilton a venit înainte de Marele Premiu din Las Vegas.

După 12 ani de colaborare și șase titluri mondiale cucerite în Formula 1, Lewis va pleca de la Mercedes.

Toto Wolff, șeful celor de la Mercedes, a făcut o declarație care a fost intens comentată. Presa a interpretat comentariul lui Wolff ca pe o bucurie a oficialului că scapă de pilotul britanic.

Toto Wolff a declarat, printre altele, că este fericit de faptul că a evitat momentul în care ar fi trebuit să-i spună celui mai important pilot al sportulului mondial că își dorește încheierea colaborării.

Acest lucru s-ar fi întâmplat mai devreme sau mai târziu, ținând cont de faptul că „toți avem un termen de valabilitate”, după cum a precizat Toto, și că pilotul britanic are totuși 39 de ani.

Chestionat pe marginea subiectului, Hamilton a scos în evidență două aspecte: primul că nu a urmărit știrile în ultima perioadă, iar al doilea că Toto i-a fost alături necondiționat de ani de zile și că acest episod nu-l influențează în vreun fel.

„Sunt aici, în picioare, mă simt puternic, m-am antrenat bine.

Au fost multe lucruri spuse despre mine de-a lungul timpului, nu din partea șefului meu, dar în general în cadrul mass-media. Nimic nu mă poate doborî. Sunt încă aici, încă lupt și voi continua să o fac.

Nu am prea multe de comentat, am vorbit cu Toto mai devreme. Nu am văzut știrile de până în acest weeekend, așa că nu prea sunt la curent cu treaba asta.

Cred că Toto a clarificat până la acest punct, iar știi că din partea lui Toto am avut parte de o susținere masivă de-a lungul anilor, așa că acest episod nu are vreo influență asupra mea”, a comentat Lewis Hamilton.

Hamilton mai are trei Grand Prix-uri în care va concura pentru Mercedes, iar începând cu sezonul viitor va îmbrăca combinezonul roșu al celor de la Scuderia Ferrari.

#LasVegasGP | Lewis Hamilton says he doesn’t feel like he needs to prove anything to Toto Wolff amid ‘shelf life’ comments:

“I think just me being here, standing tall, I feel strong, I’ve been training well. Honestly I feel like I’m in the best place I’ve been mentally and… pic.twitter.com/GQWz4J8HGt

— deni (@fiagirly) November 21, 2024