Purtător de cuvânt al Armatei Israelului: „Dacă nu poți fi alături de apărarea Israelului, ceva este în neregulă cu moralitatea ta”

Un purtător de cuvânt al Forțelor de Apărare ale Israelului a declarat că, dacă oamenii nu pot fi alături de Israel în războiul său împotriva Hamas, ceva este „foarte greșit” în ceea ce privește moralitatea lor, transmite BBC.

Locotenent-colonelul Jonathan Conricus a vorbit pentru Australian Broadcasting Corporation, care l-a întrebat despre o dezbatere aprinsă în Sydney cu privire la posibilitatea ca primăria să fie iluminată în culorile steagului israelian.

Primarul orașului Sydney, Clover Moore, a declarat că va bloca propunerea de iluminare a clădirii, care urmează să fie depusă astăzi, deoarece aceasta ar fi contrară „valorilor de incluziune și armonie” ale orașului.

Conricus a declarat: „Este foarte clar aici. Nu noi suntem agresorii. Nu noi am început acest război. Nu noi am intrat în comunitățile lor și nu am luat femei și copii. Acum ne apărăm. Dacă nu puteți să luați poziție față de acest lucru, cred că este ceva foarte greșit în ceea ce privește moralitatea voastră.”

El a adăugat că își îndreaptă mesajul către „persoanele obișnuite, oamenii cu putere și oficialii aleși”.

Grupurile pentru drepturile omului, agențiile umanitare și experții ONU au criticat bombardamentele și blocada Israelului asupra Fâșiei Gaza, despre care au spus că reprezintă o „pedeapsă colectivă” împotriva civililor palestinieni din această zonă.

Când culorile albastru și alb ale Israelului au fost proiectate pe Opera din Sydney la începutul acestei luni, grupurile pro-Palestina au organizat un miting în jurul simbolului național.