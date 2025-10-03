Protestele pro-palestiniene zguduie ciclismul mondial: Echipa Israel-Premier Tech, forțată să se retragă de la mai multe curse din Italia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Protestele pro-palestiniene tensionează puternic finalul de sezon din ciclism, iar echipa Israel-Premier Tech a confirmat că se retrage din mai multe curse importante care vor avea loc în Italia, transmite Cyclingnews.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Finalul sezonului 2025 din ciclismul mondial este umbrit de tensiuni politice și de măsuri fără precedent.

Israel-Premier Tech a confirmat că se va retrage de la mai multe curse importante din Italia, printre acestea numărându-se Coppa Bernocchi, Tre Valli Varesine și Gran Piemonte.

Oficialii Israel-Premier Tech vorbesc despre probleme de securitate generate de intensificarea protestelor pro-palestiniene din Europa.

„Având în vedere preocupările legate de securitate, Israel-Premier Tech nu va mai participa la cursele Coppa Bernocchi, Tre Valli Varesine sau Gran Piemonte”, a transmis echipa într-un comunicat oferit publicației Cyclingnews.

Decizia Israel-Premier Tech vine la puțin timp după ce echipa fusese exclusă din Giro dell’Emilia, la cererea organizatorilor, din același motiv.

De altfel, Israel-Premier Tech a fost în centrul atenției și pe durata Turului Spaniei: au fost mai multe etape cu probleme (încheiate cu mult înainte de linia de sosire).

De asemenea, organizatorii La Vuelta au fost nevoiți să anuleze ultima etapă și ceremonia de premiere de la Madrid din cauza protestelor.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu participarea Israel-Premier Tech la competiții precum Il Lombardia, Paris–Tours, Turul Guangxi și Cupa Japoniei, ultimele mari evenimente ale anului din ciclism.