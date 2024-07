Protest în Southport, la câteva ore după priveghiul pentru cei trei copii ucişi în atacul cu cuţitul / Premierul Marii Britanii: ”Atacatorii vor simţi întreaga forţă a legii”

Treizeci şi nouă de ofiţeri de poliţie au fost răniţi în timpul unui protest în Southport, la câteva ore după ce a avut loc un priveghi pentru victimele atacului cuţitul în care au fost ucişi trei copii, a declarat North West Ambulance Service, transmite BBC, transmite News.ro.

Anterior, poliţia din Merseyside a declarat că opt ofiţeri au suferit răni grave, inclusiv fracturi, laceraţii, o suspiciune de nas spart şi comoţie cerebrală.

Un ofiţer a fost lăsat inconştient, iar unii au suferit răni grave la cap şi la faţă. Trei câini poliţişti au fost, de asemenea, răniţi, asupra a doi dintre ei fiind aruncate cărămizi.

Protestul, care, potrivit Poliţiei, ar fi implicat susţinători ai English Defence League, a început la doar câteva străzi distanţă de locul unde a avut loc priveghiul de miercuri, lângă o moschee de pe St Luke’s Road din Southport.

Cei implicaţi au aruncat cu cărămizi în moschee, au incendiat maşini şi pubele cu roţi şi au provocat daune unui magazin local, a declarat Poliţia.

În total, 27 de ofiţeri au fost duşi la spital, iar 12 au fost trataţi şi externaţi la faţa locului, a declarat serviciul de ambulanţă.

Ca urmare a dezordinii, în zonă a fost introdus un ordin de 24 de ore în conformitate cu Secţiunea 60, care oferă ofiţerilor puteri sporite de oprire şi căutare pentru a opri persoane, a declarat Poliţia, adăugând că acesta va fi în vigoare până miercuri la ora 19:54 BST. De asemenea, a fost introdus un ordin al Secţiunii 34, care permite Poliţiei să direcţioneze persoanele care au un comportament antisocial sau care sunt ”susceptibile de a fi implicate într-un astfel de comportament”.

Merseyside Police a transmis că ofiţeri suplimentari vor rămâne în zonă ”pentru a asigura o prezenţă vizibilă şi pentru a linişti comunităţile”.

În plus, un număr mic de resurse de ambulanţă vor rămâne la faţa locului pe St Luke’s Road şi vor continua să sprijine poliţia.

Comisarul şef adjunct Alex Goss a declarat că este ”dezgustător” că acest lucru se întâmplă într-o comunitate ”devastată”.

El a spus că forţele de poliţie s-au confruntat cu ”violenţe grave” în oraşul Merseyside şi că a fost ”atât de mândru să fi văzut ofiţeri în afara serviciului defilând înapoi la datorie pentru a-şi sprijini colegii care au dat dovadă de un asemenea curaj în timp ce erau supuşi unui atac constant şi susţinut”.

ACC Goss a mulţumit, de asemenea, ofiţerilor din Greater Manchester Police, Cheshire Police, Lancashire Police şi North Wales Police pentru ajutorul şi sprijinul reciproc acordat.

El a adăugat că protestul a implicat multe persoane ”care nu locuiesc în zona Merseyside sau cărora nu le pasă de oamenii din Merseyside”.

”Din păcate, infractorii au distrus pereţii grădinii pentru a putea folosi cărămizile pentru a-i ataca pe ofiţerii noştri şi au incendiat maşini aparţinând publicului şi au deteriorat maşini parcate în parcarea moscheii. Acesta nu este un mod de a trata o comunitate, cu atât mai puţin o comunitate care este încă şocată de evenimentele de luni”, a spus el.

Un băiat în vârstă de 17 ani a fost arestat sub suspiciunea de crimă şi tentativă de crimă după atacul de luni asupra unui club de dans pentru copii din Hart Street.

ACC Goss a adăugat: ”Au existat multe speculaţii şi ipoteze cu privire la statutul unui bărbat în vârstă de 17 ani care se află în prezent în custodia Poliţiei, iar unii indivizi se folosesc de acest lucru pentru a aduce violenţă şi dezordine pe străzile noastre.

„Am spus deja că persoana arestată s-a născut în Regatul Unit, iar speculaţiile nu ajută pe nimeni în acest moment”, a adăugat.

Temeri pentru siguranţă

Premierul Keir Starmer a declarat pe X că locuitorii din Southport erau ”zdruncinaţi” după ”oroarea care le-a fost aplicată”.

El a adăugat că cei care au ”deturnat priveghiul pentru victime cu violenţă şi bătăuşie” au insultat comunitatea şi vor ”simţi întreaga forţă a legii”.

Familiile care locuiesc în apropiere au declarat pentru BBC că s-au temut pentru siguranţa lor în timp ce pietrele zburau pe lângă ei, iar ofiţerii de poliţie s-au grăbit să îmbrace echipamentul antirevoltă şi să ridice scuturi.

”Nu pot să cred că acest lucru se întâmplă în Southport”, a strigat o tânără din faţa maşinii sale, în timp ce încerca să îşi ducă fetiţa departe.

Dezordinea a început după ce sute de protestatari s-au adunat în apropierea unei moschei locale, atacând faţada acesteia, aruncând cu cărămizi, sticle, artificii şi pietre, mulţi având cagule ridicate şi eşarfe care le ascundeau feţele. Poliţia din Merseyside a declarat că cei din spatele violenţelor au fost stimulaţi de postările de pe reţelele sociale care au sugerat în mod incorect o legătură islamistă cu atacul de luni.

Ministrul de interne Yvette Cooper avertizase anterior cu privire la dezinformarea legată de atac.

Suspectul nu are legături cunoscute cu islamul.

Cooper a afirmat ulterior că este ”îngrozitor” că ofiţerii de poliţie din Southport se confruntă cu atacuri din partea ”huliganilor de pe străzi care nu au niciun respect pentru o comunitate îndurerată”.

”Cred că toată lumea ar trebui să arate respect pentru comunitatea care este în doliu şi, de asemenea, pentru poliţia care urmăreşte acum o anchetă penală urgentă şi care a dat dovadă de eroism şi curaj ieri în faţa acestor atacuri îngrozitoare”, a spus ea.

Într-o declaraţie pe X, comisarul pentru poliţie şi infracţiuni din Merseyside, Emily Spurrell, a declarat, de asemenea, că a fost ”absolut îngrozită de scenele ruşinoase de violenţă”.

Concentrare asupra victimelor

Şeful poliţiei din Merseyside, Serena Kennedy, a postat pe X că peste 1.000 de locuitori din Southport s-au adunat la priveghi pentru a-şi aminti de fetiţele care au murit, de cele care sunt încă în stare critică în spital şi de toţi cei care au fost martori şi au fost traumatizaţi de evenimentele de ieri.

”Aici ar trebui să ne concentrăm toată atenţia”, a spus ea.

Reţeaua moscheilor din regiunea Liverpool a declarat că scenele violente ”provoacă şi mai multă teamă şi anxietate în cadrul comunităţilor noastre”.

Organizaţia a adăugat: ”Trebuie să ne unim cu toţii şi să stăm împreună împotriva tuturor formelor de ură, violenţă şi dezbinare”.

Deputatul Patrick Hurley din Southport s-a declarat ”profund îngrijorat de rapoartele privind protestele violente din această seară”.

El a spus că protestele au implicat ”oameni din afara comunităţii noastre din Southport care au atacat poliţia şi localnicii”.