Protecția Consumatorilor a amendat Lukoil cu 55.000 de lei şi a dispus oprirea temporară a staţiei de la Ciolpani

Comisarii de la Protecţia Consumatorilor au aplicat amenzi de 55.000 de lei operatorului economic Lukoil pentru abaterile de la legislaţia în vigoare şi au dispus oprirea temporară a prestării de servicii, până la remedierea deficienţelor, pentru staţia Lukoil Ciolpani, informează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), relatează Agerpres.

Potrivit sursei citate, în urma unei sesizări, Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucureşti-Ilfov a desfăşurat o acţiune de verificare la staţia de distribuţie a carburanţilor din Ciolpani, judeţul Ilfov, aparţinând operatorului economic Lukoil.

„La momentul controlului, au fost constatate atât practici comerciale înşelătoare – nereguli care ţin de calibrarea pompelor de alimentare cu carburant, cât şi referitoare la produsele aflate la comercializare în magazine. Mai exact, la momentul controlului, operatorul economic comercializa produsul benzină ECTO 100. La ridicarea pistolului din pompa de alimentare fără acţionarea acestuia, pe display-ul pompei se evidenţia: Litri 0,04 respectiv 0,05, Lei 0,30 respectiv 0,37. La determinarea cantităţii de produs cu vasul etalon de 20 litri, la cele două pompe s-a constatat o diferenţă în minus de 0,05 respectiv 0,07 litri”, precizează ANPC.

De asemenea, au fost identificate la comercializare produse care nu erau depozitate în condiţiile stabilite de producător.

„În cei peste 10 ani de când sunt director general, în cadrul ANPC, mi-am dorit şi îmi doresc în continuare să avem toate pârghiile necesare pentru a elimina şi cel mai mic atentat la drepturile fundamentale ale consumatorilor. Primim zilnic sute de sesizări şi informări legate de abaterile unor operatori economici. Suntem mult prea puţini pentru a reuşi să fim prezenţi peste tot unde ne-am dori sau unde ar fi nevoie. Cu toate acestea în fiecare zi reuşim să transmitem un mesaj puternic. Am primit informaţia legată de „furtul” la pompă în urmă cu foarte puţin timp. Am considerat că se impune urgent verificarea şi sancţionarea acestuia. Indiferent de cât de puţini bani sunt „făcuţi” aşa şi indiferent care este dimensiunea financiară a celui care o face acest lucru este de netolerat. De fiecare dată am sperat că lucrurile se vor îmbunătăţi în urma acţiunilor noastre, din păcate văd că acest lucru nu se întâmplă la nivelul pe care ni-l dorim. Avem suficient de multă mină în pixuri pentru a ne lupta cu orice fenomen de acest gen”, a declarat Paul Anghel, director general ANPC.