Profit de 100 de milioane de dolari: 24 de portofele electronice au cumpărat memecoin-ul Melaniei Trump cu puțin timp înainte de anunțul lansării oficiale

Un mic grup de traderi a realizat un câștig de 99,6 milioane de dolari cumpărând tokenul cripto al Melaniei Trump în minutele dinainte ca acesta să fie lansat public, a constatat o analiză a Financial Times.

Melania Trump a dezvăluit moneda $MELANIA într-o postare pe rețelele de socializare la sfârșitul zilei de 19 ianuarie, cu doar câteva ore înainte ca soțul ei să fie învestit în funcția de președinte al SUA.

În cele două minute și jumătate înainte ca postarea ei să fie publicată pe Truth Social, 24 de portofele digitale au cumpărat tokenuri în valoare de 2,6 milioane de dolari de pe piața cripto unde fuseseră depozitate.

Postarea Melaniei Trump a determinat o creștere vertiginoasă a prețuilui. Portofelele digitale s-au debarasat rapid de majoritatea criptomonedelor, 81% din vânzări având loc în termen de 12 ore.

Tranzacțiile cripto pot fi urmărite pe registre digitale cunoscute sub numele de „blockchains”, însă entitățile sau persoanele care controlează portofelele care dețin și comercializează monede rămân, în general, anonime.

Memecoinul $MELANIA, un tip de jeton cripto fără alte funcții decât cea de vehicul pentru speculații, a fost lansat la aproximativ două zile după ce Donald Trump lansase propriul său token $TRUMP.

