Profesorii de la două colegii din Oradea vor transmite live orele în școli din mai multe comune din județ, iar elevii de acolo vor putea pune întrebări direct

Inspectoratul Școlar Județean Bihor a lansat un proiect inedit prin care vrea să reducă decalajele dintre elevii de la oraș și cei de la țară. Astfel, a semnat un parteneriat între două dintre cele mai bune colegii din Bihor – Colegiile Naționale „Emanuil Gojdu” și „Mihai Eminescu”, și opt școli din județul Bihor. Concret, profesorii orădeni vor folosi infrastructura IT din școală pentru a transmite în direct lecțiile în clasele de la școlile de la sate. Elevii din școlile partenere vor putea adresa întrebări acolo unde au nelămuriri, transmite Radio Cluj, preluat de Rador.

„Județului Bihor, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, i s-au alocat fonduri importante pentru infrastructura școlară – atât dotare cu mobilier, cât și echipamente IT. Pentru a fi puse în uz, așa cum se cuvine și a nu folosi doar pe post de mobilier aceste echipamente, în perioada următoare Inspectoratul Școlar Județean Bihor va crea grupuri și comunități de profesori care să lucreze împreună, să discute idei și să folosească aceleași mijloace sau instrumente de predare în beneficiul elevilor.

S-a constatat atât la nivelul județului Bihor, cât și la nivel național, că există o discrepanță între rezultatele pe care obțin elevii din mediul urban și cei din mediul rural. Profitând de existența acestor dotări ultraperformante, credem că putem pune laolaltă profesori din mediul urban și profesori din mediul rural care să predea copiilor în timp real. Atât copiii din mediul urban, cât și cei din mediul rural, vor putea să adreseze întrebări și să beneficieze de lecțiile interactive pe care cadrele didactice le realizează. Credem că, astfel, vom crea comunități de profesori, grupuri de oameni implicați – pentru că avem astfel de

profesori și trebuie să-i punem laolaltă, și vom reuși, ca pe lângă celelalte metode și mijloace pe care le folosim, să reducem aceste decalaje care sunt reliefate de cifre și procente, între copiii din mediul urban și cei din mediul rural”, a declarat inspectorul școlar general, Horea Abrudan.

Astfel, profesorii vor preda lecții folosind instrumentele soft și metodele dezvoltate de ei, folosind tablele interactive cu care școlile au fost și sunt dotate în continuare prin toate proiectele (programul de reducere a abandonului școlar sau de dotare cu echipamente IT ori laboratoarele inteligente care urmează să fie achiziționate).

În acest mod, crede Horea Abrudan, toți vor avea de învățat: un profesor din mediul urban va vedea cu ce dificultăți se confruntă din mediul rural și va putea, dacă are o expertiză în plus, să-i sugereze anumite tehnici de predare. De asemenea, cel din mediul rural, va fi încurajat să folosească echipamentele IT la capacitate maximă.

„Cred că în acest mod vom reuși să implicăm copiii în proiecte, să le creștem interesul față de materiile pe care le predăm și astfel să creștem calitatea actului educațional și cunoștințele de care ei beneficiază”, este de părere șeful IȘJ Bihor.

Inspectorul școlar general Horea Abrudan a arătat că, cele mai multe medii la Evaluarea Națională sunt între 4 și 6 în cazul absolvenților de gimnaziu din mediul rural, în vreme ce în mediul urban cei mai mulți elevi au obținut note între 7 și 9.

În proiect sunt implicate 10 școli: 8 sunt beneficiarele Programului Național de Reducere a Abandonului Școlar, două sunt școli foarte bune din Oradea, care au astfel de echipamente în dotare. Este vorba de Colegiile Naționale „Onisifor Ghibu” și „Mihai Eminescu”, respectiv de școlile din localitățile Vârciorog, Bogei, Păgaia, Avram Iancu, Aușeu, Lăzăreni, Chișlaz și Ciumeghiu. Și alte școli urmează să fie cuprinse în acest proiect.

„Pas cu pas vom extinde aceste comunități astfel încât copiii să fie puși împreună (și chiar să se întâlnească la un moment dat în timpul orelor), iar profesorii să poată colabora și să facă schimb de experiențe, să cunoască și să poată lua exemple de bună practică unii de la ceilalți”, a spus inspectorul Abrudan.

Acesta anticipează că, la început, întâlnirile nu vor fi foarte dese, poate o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni, dar după acest start, care poate fi mai greoi, cu siguranță orele se vor putea desfășura cu o frecvență mai mare și implicarea va fi atât a profesorilor, cât și a elevilor.

„Am avut o surpriză foarte plăcută să văd cât de implicați și cât de deschiși au fost profesorii atunci când a venit vorba de evaluarea digitalizată la examenele naționale, în speță la Bacalaureatul din această toamnă, unde s-au descurcat excelent. Aceasta nu demonstrează decât că își doresc să participe, că sunt dornici să învețe și că se vor descurca foarte bine în ceea ce noi gândim că ar fi benefic pentru elevi mai departe”, crede inspectorul șef, Horea Abrudan.

De Ziua Educației, sărbătorită pe 5 octombrie, zi liberă de altfel, dascălii sunt invitați să ia parte la workshop-uri susținute de specialiști din țară, dar și din județ. În cadrul acestora, ei sunt chemați să descopere infrastructura modernă a școlilor.

Stimulăm cadrele didactice să folosească această infrastructură. Ulterior, ele vor fi cale care formează alte cadre didactice în utilizarea echipamentelor IT de ultimă generație, a explicat Abrudan.

600 de profesori din Bihor vor putea participa, gratuit, la aceste ateliere.

Interesul profesorilor pentru astfel de cursuri este mare, a arătat Horea Abrudan. Potrivit acestuia, Casa Corpului Didactic Bihor a notat o dublare a numărului profesorilor care au absolvit cursurile de formare de anul trecut.