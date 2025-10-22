Procurorii militari români, în dialog cu experții francezi în investigarea accidentelor aviatice. Un procuror militar din Oradea a fost decorat de statul francez

Cum se investighează accidentele aviatice, ce tehnologii moderne folosesc anchetatorii din Franța și cum pot colabora direct procurorii militari români și francezi în anchete comune – acestea au fost principalele teme ale întâlnirii profesionale desfășurate la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov, între procurorii militari din toată țara și o delegație franceză de specialiști în infracțiuni comise de militari și investigarea accidentelor aviatice.

Întâlnirea s-a desfăşurat pe 16 octombrie, iar discuţiile au vizat și posibilitatea derulării unor anchete judiciare comune, în contextul creșterii numărului de militari francezi staționați în România, ca parte a angajamentului NATO de întărire a flancului estic.

Totodată, specialiștii francezi au prezentat proceduri și tehnologii de ultimă generație folosite în investigarea prăbușirilor de aeronave și în coordonarea intervențiilor în caz de catastrofe aeriene, domeniu în care Jandarmeria Aerului și Spațiului din Franța este considerată una dintre cele mai performante structuri din Europa.

Un moment aparte al întâlnirii a fost decorarea colonelului magistrat Liviu Alexandru Lascu, orădeanul care coordonează activitatea Parchetului Militar Cluj în calitate de prim-procuror, cu Medalia Apărării Naționale a Franței.

Distincția i-a fost înmânată de colonelul Laurent Collorig, atașatul pentru afaceri interne al Ambasadei Franței la București, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa la cooperarea dintre autoritățile judiciare române și franceze.

În contextul în care colaborarea militară româno-franceză a crescut semnificativ în ultimii ani, odată cu misiunile comune de apărare a flancului estic al NATO și prezența tot mai consistentă a trupelor și mijloacelor de luptă franceze pe teritoriul României, colonelul magistrat Lascu a explicat că ridicarea nivelului de cooperare judiciară între cele două țări a venit firesc.

„Colaborarea noastră cu autoritățile judiciare franceze a început încă de anul trecut, mai întâi prin contacte bilaterale între factorii de răspundere implicați în cazuri concrete, apoi prin grupuri de lucru comune. În timp, am stabilit ca la anumite intervale să organizăm reuniuni profesionale cu participarea unui număr semnificativ de specialiști din ambele țări”, a declarat procurorul militar, pentru G4Media.

Potrivit acestuia, prima reuniune a avut loc în ianuarie anul acesta, iar cea de la Brașov este cea de-a treia, reunind 15 specialiști francezi și 42 de procurori militari din toate structurile din țară.

„În ceea ce privește medalia acordată de statul francez, nu pot fi decât onorat și recunoscător. Este o apreciere nu doar pentru mine, ci pentru întreaga echipă, pentru eforturile depuse în sprijinul contingentului militar francez din

România, inclusiv în ceea ce privește asigurarea legalității și disciplinei militare”, a adăugat colonelul Lascu.

Evenimentul face parte dintr-un amplu program de cooperare româno-franceză, menit să promoveze schimbul de experiență și aplicarea celor mai noi metode de lucru în domeniul justiției militare.