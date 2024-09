Principalul opozant al lui Viktor Orbán, revoltat de declarațiile făcute de apropiatul premierului ungar, cum că „în locul Ucrainei, Budapesta nu s-ar fi luptat cu rușii” / Péter Magyar: Au umilit memoria miilor de luptători maghiari pentru libertate

Balázs Orbán, directorul politic al premierului Viktor Orbán (fără nicio legătură de rudenie cu acesta), a fost invitat miercuri la un podcast în care a vorbit despre autoapărarea Ucrainei împotriva agresiunii ruse. Balázs Orbán a spus că Budapesta, dacă era în locul Kievului, nu ar fi decis să lupte împotriva Rusiei.

„Fiecare țară are dreptul de a-și decide propriul destin, iar liderii își asumă responsabilitatea. Cu toate acestea, dacă aceeași situație s-ar fi întâmplat cu Ungaria, Budapesta nu ar fi pornit lupta împotriva agresorilor”, a spus Balázs Orbán, făcând referire la „lecția învățată de Ungaria din revolta sa antisovietică din 1956 – care a fost în cele din urmă zdrobită de Armata Roșie, ucigând până la 3.000 de civili și distrugând o mare parte din capitala Budapesta – că prețioasele vieți maghiare trebuie tratate cu prudență”

„Probabil că nu am fi făcut ceea ce a făcut președintele Zelenski acum doi ani și jumătate, pentru că este iresponsabil”, a spus directorul politic al premierului ungar. „Pentru că, evident, și-a băgat țara într-un război de apărare, toți acești oameni au murit, tot acest teritoriu a fost pierdut – din nou, este dreptul lor, este decizia lor suverană, au avut dreptul să o facă. Dar dacă am fi fost întrebați, nu am fi sfătuit-o”, a conchis Balázs Orbán

În replică, cea mai populară figură a opoziției din Ungaria, Péter Magyar, i-a cerut joi demisia colaboratorului lui Viktor Orbán.

Magyar a scris într-o postare pe social media că declarația „a umilit memoria miilor de luptători maghiari pentru libertate, dintre care sute – spre deosebire de Balázs Orbán – au fost dispuși să își sacrifice viața pentru libertatea și independența țării lor”.

Astfel de eforturi au dus la acuzații din partea multor lideri europeni că Ungaria acționează pentru a diviza UE și a promova interesele Rusiei.

Revolta antisovietică a Ungariei din perioada Războiului Rece ocupă un loc important în conștiința țării ca simbol al luptei sale eroice pentru independență și autodeterminare. Unii maghiari consideră legăturile strânse pe care guvernul lor le are astăzi cu Rusia drept o trădare a eforturilor revoluției din 1956 de a forța soldații sovietici să părăsească țara.

Péter Magyar a cerut ca Balázs Orbán să demisioneze până pe 23 octombrie, la cea de-a 68-a aniversare a revoluției. „Un astfel de om nu poate deține o funcție publică alături de prim-ministrul Ungariei”, a scris Magyar.

Într-o postare pe Facebook în cursul zilei de joi, Balázs Orbán a declarat că cuvintele sale au fost „răstălmăcite” și a acuzat „propaganda pro-război” că încearcă să implice Ungaria în războiul din Ucraina. „Eroii din 1956 sunt eroi naționali. Memoria lor este sacră și inviolabilă, iar eroii din 1956 au avut dreptate și au făcut ceea ce trebuia”, a spus el.

Guvernul Ungariei pledează de mult timp pentru o încetare imediată a focului și pentru negocieri de pace în războiul din Ucraina, dar nu a subliniat ce ar însemna aceasta pentru integritatea teritorială a Ucrainei sau pentru securitatea viitoare a Europei și a altor aliați NATO, scrie AFP.

Viktor Orbán i-a înfuriat pe liderii UE în iulie, când a efectuat vizite neanunțate în Rusia și China în ceea ce el a descris ca fiind o „misiune de pace”. Întâlnirea sa de la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin a fost prima a unui lider UE în mai bine de doi ani.