Principala legătură feroviară a Rusiei cu China a fost „paralizată” după „sabotarea” unui tunel de către serviciile secrete ucrainene

Principala legătură feroviară a Rusiei cu China a fost “paralizată” după ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a aruncat în aer un tunel în republica rusă Buriatia, scrie Newsweek.

Exploziile din tunelul Severomuysky au fost puse la cale de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), „paralizând singura cale serioasă de comunicare feroviară între Federația Rusă și China”, a relatat joi postul de știri RBC-Ucraina, citând surse care au cunoștință despre acest lucru.

SBU a declarat pentru Newsweek că, oficial, nu poate „nici confirma, nici infirma implicarea” în incident, dar a adăugat că „moartea este singura perspectivă pe care o putem oferi ocupanților” care „au adus război, pierderi de vieți omenești și violență pe pământul nostru”.

„Vom putea vorbi despre cine se află în spatele acestui caz după victoria noastră. Care va veni cu siguranță în curând”, a adăugat SBU.

Tunelul Severomuysky este o conexiune feroviară pe magistrala Baikal-Amur (BAM) din nord-vestul Buriatei.

BAM, construită de sovietici, este o cale ferată de tranzit crucială care traversează Siberia și este folosită pentru a livra transporturile de marfă către Asia. Este una dintre cele mai lungi rețele feroviare din lume, care se întinde pe aproximativ 4.300 de kilometri.

