Dominic Fritz, atac la PSD: Din păcate, încă este un partid foarte clientelar, care a acaparat o bună parte din statul român. Dacă mi-ar fi spus cineva că o să stau la masă cu Sorin Grindeanu să negociez un guvern, aş fi zis că e nebun

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele USR Dominic Fritz susţine că PSD, formaţiune alături de care USR guvernează, este în continuare ”un partid foarte clientelar, care a acaparat o bună parte din statul român”. Dominic Fritz subliniază că USR a intrat într-o coaliţie cu PSD pentru că circumstanţele sunt ”absolut extraordinare”, iar USR nu poate forma o majoritate în Parlament fără social-democraţi. „Dacă mi-ar fi spus cineva acum câţiva ani că o să stau la masă cu Sorin Grindeanu să negociez un guvern, aş fi zis că e nebun”, arată Fritz, care e de părere că PSD nu va ieşi de la guvernare. ”PSD a semnat acest acord, a primit foarte mult pentru asta şi de aceea nu am niciun motiv să cred că acum nu s-ar ţine de cuvânt”, susţine Fritz, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Insider politic: Cum e să guvernaţi cu PSD? E partidul pe care l-aţi criticat în ultimii opt ani de când a ajuns USR în Parlament.

Dominic Fritz: Am spus la Congres că dacă mi-ar fi spus cineva acum câţiva ani că o să stau la masă cu Sorin Grindeanu să negociez un guvern, aş fi zis că e nebun.

Insider politic: Şi, iată, aţi negociat şi acum guvernaţi cu PSD-ul.

Dominic Fritz: Iată, pentru că circumstanţele sunt absolut extraordinare. Dar mai mult decât atât, din păcate într-o democraţie nu îţi alegi singur cu cine să guvernezi, ci decid alegătorii. Iar alegătorii au votat pentru un Parlament în care USR oricum nu are o majoritate, nici USR cu PNL. PSD cu PNL şi UDMR ar avea o majoritate, într-adevăr. Şi atunci pentru noi întrebarea deja în decembrie, imediat după alegere parlamentare, a fost: intrăm în acest guvern sau nu? Intrăm în acest guvern pentru a fi a cincea roată, doar ca să primim nişte funcţii, dar fără să putem schimba ceva real în acest stat? Şi am ajuns la concluzie că nu. Şi ne-am şi dat seama că nici nu ne vor. Şi asta a fost motivul de ce în decembrie nu am intrat în această guvernare. Acum, suntem într-o situaţie în care Nicuşor Dan a câştigat preşedinţia şi în care are nevoie totuşi şi de un sprijin din partea Parlamentului, avem un premier, Ilie Bolojan, iar viziunea lui cu viziunea noastră asupra reformei statului se suprapune foarte mult şi în care şi oamenii ne-au spus foarte clar: ”Vă rog să nu mai lăsaţi exact acelaşi guvern PSD-PNL-UDMR care ne-a dus în această criză să guverneze mai departe încă trei ani jumătate, vă rog, puneţi şi voi umărul!”. Am ascultat cumva acest apel şi, într-adevăr, acum circumstanţele ne-au pus în această situaţie. Dacă m-aţi întreba care ar fi coaliţia mea de vis, bineînţeles că nu ar arăta aşa.

Insider politic: Cu PSD?

Dominic Fritz: Cu PSD, bineînţeles. Suntem la doi poli diferiţi, într-un fel, şi cu viziune despre ţară. PSD vrea impozitare progresivă. Noi ţinem foarte mult la un sistem clar de cotă unică. PSD vrea foarte mult să dea tot felul de ajutoare de stat. Noi zicem că trebuie mai degrabă să eliberăm mediul privat. Deci există viziuni foarte diferite şi, bineînţeles că, PSD, din păcate, încă este un partid foarte clientelar, care a acaparat o bună parte din statul român, unde noi zicem că trebuie să eliberăm acest stat de acest fenomen al acaparării. Dar suntem acum parteneri la guvernare şi eu cred că prezenţa noastră, într-adevăr, poate să împingă această coaliţie într-o direcţie cu adevărat de reforme.

Insider politic: PSD credeţi că vrea să iasă acum de la guvernare?

Dominic Fritz: Eu cred că, momentan, PSD, ca o singură entitate, un singur creier, o singură voce, nu există. Şi acolo, ca în orice partid, dar poate acolo în primul rând, acum există idei foarte diferite, tabere diferite. Fiecare îşi face şi planul personal, ce variantă l-ar avantaja sau dezavantaja. Dar PSD a semnat acest acord, a primit, din punctul meu de vedere, foarte mult pentru asta şi de aceea nu am niciun motiv să cred că acum nu s-ar ţine de cuvânt.