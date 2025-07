Vinicius Jr. va deveni cel mai bine plătit jucător de la Real Madrid

Vinicius Jr. nu a traversat cea mai bună formă în sezonul recent încheiat, venirea lui Kylian Mbappe punându-l într-un con de umbră. Jurnaliștii de la AS susțin că starul brazilian are pe masă un contract din partea lui Florentino Perez. Dacă va semna noua înțelegere, atacantul Selecao va deveni fotbalistul cu cel mai mare salariu de la Real Madrid.

Stagiunea 2024-2025 este una de uitat pentru Vini: nu a mai strălucit, a fost vizibil afectat de pierderea Balonului de Aur, iar venirea lui Mbappe la Real Madrid l-a pus în umbră.

Ofertele nu au încetat să vină pe adresa brazilianului, cele mai bănoase fiind, desigur, din Arabia Saudită.

În vârstă de 24 de ani, atacantul brazilian nu vrea să spună adio fotbalului important printr-un transfer în Arabia Saudită, iar Realul îl dorește în continuare pe Bernabeu.

Sursa citată vorbește despre faptul că Realul are deja contractul pregătit, lipsind doar semnătura brazilianului. Aflat în vacanță în SUA, Vini este așteptat în următoarea perioadă la Madrid pentru a parafa noua înțelegere.

Florentino Perez îi propune un contract valabil până în 2030, cu trei ani peste cel din prezent (se întinde până în 2027).

Noua înțelegere îi va aduce lui Vinicius Jr. aproape 20 de milioane de euro pe sezon. Brazilianul va deveni cel mai bine plătit jucător din vestiarul Realului, el detronându-l pe Kylian Mbappe.

Sosit liber de contract în vara anului trecut, francezul are o înțelegere care-i aduce 15 milioane de euro pe sezon.

Dacă Vinicius Jr. va semna prelungirea (nu ar avea motive să nu o facă, de altfel) va fi peste Mbappe din punct de vedere financiare.

Rămâne de văzut dacă schimbarea din ierarhia financiară nu va produce o ruptură în vestiarul Madridului, ținând cont de faptul că Mbappe a fost cel mai important jucător al „albilor” în sezonul recent încheiat.

