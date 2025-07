Festivalul de Jazz de la Montreux aduce artiști de top precum Chaka Khan, Lionel Richie, Santana, Alanis Morisette/ O parte dintre concerte se transmit live/ Topul reprezentațiilor memorabile, de-a lungul timpului

Legendarul Festival de Jazz de la Montreux se desfășoară între 5 și 19 iulie, cu Chaka Khan deschizând evenimentul cu un dublu concert. Unul dintre concerte a fost dedicat pieselor clasice, iar celălalt a fost un montaj de piese în onoarea marelui Quincy Jones. Este de ajuns să spunem că lucrurile sunt în plină desfășurare. Festivalul are una dintre cele mai bogate istorii din muzică, deoarece scena sa a găzduit o serie de artiști diferiți, care s-au adunat cu toții în încercarea de a oferi unele dintre cele mai bune spectacole live din cariera lo, scrie publicația Far Out Magazine.

Întregul oraș este impregnat de istoria muzicală, fiind casa multor artiști, locul de naștere al multor discuri de succes și sursa de inspirație pentru nenumărate melodii. Când te uiți înapoi în cărțile de istorie a muzicii, este foarte probabil să găsești un capitol care are legătură, într-un fel sau altul, cu Montreux.

Festivalul își demonstrează versatilitatea muzicală în acest an, deoarece nu există două zile care să semene măcar vag una cu cealaltă. Pe afiș se află câteva legende, care au mai cântat la festival, precum Neil Young și Santana. Apoi, sunt artiști mai noi, care își pun amprenta asupra festivalului cu ceea ce ei consideră a fi spectacole care atrag atenția. De exemplu, JADE a cântat pe 9 iulie, într-un concert care a marcat primul ei spectacol solo în afara Regatului Unit.

Când privim deceniile de existență ale festivalului de la Montreux, dăm peste o serie de nume legendare, fiecare dintre ele contribuind la bogata istorie a festivalului. Se pune întrebarea: care sunt unii dintre cei mai buni artiști care au cântat aici? Ei bine, vom încerca să răspundem la această întrebare, deoarece acestea sunt, în opinia noastră, cele mai bune cinci concerte din istoria Festivalului de Jazz de la Montreux.

Locul 6: Nina Simone – Festivalul de Jazz de la Montreux – 1976

Nina Simone a fost întotdeauna celebrată ca una dintre cele mai mari vocaliste din lume. Nu este vorba doar de faptul că vocea ei este bună din punct de vedere tehnic, ci și de faptul că ea transmite emoție în fiecare notă într-un mod în care niciun alt artist nu se poate apropia. Concertul ei de la Festivalul de Jazz de la Montreux din 1976 poate fi considerat cel mai emoționant concert al ei din toate timpurile.

Viața era dificilă pentru Simone în această perioadă. Ea era în proces de a-și părăsi soțul abuziv și de a pleca din America. Deși voia să părăsească țara, lăsa în urmă și prietenii. Concertul ei de la festival a devenit unul dintre cele mai emoționante spectacole muzicale din toate timpurile, o modalitate perfectă de a evidenția modul în care sunetul poate fi un element de legătură, dar și o eliberare, un sentiment de comunitate și un catalizator pentru evadare.

Locul 5: Deep Purple – Festivalul de Jazz de la Montreux – 2011

Setul Deep Purple a fost grozav la festival, deoarece Deep Purple era cunoscută ca o trupă excelentă în concertele live. Performanța lor a fost plină de energia și haosul pe care fanii le așteptau, dar există și un alt motiv pentru care setul a rămas în istorie. Este unul dintre primele cazuri în care o melodie scrisă despre Montreux a fost cântată în Montreux.

Mulți artiști au înregistrat albume în Montreux, iar Deep Purple nu a făcut excepție. De fapt, toți s-au îndreptat spre malul Lacului Geneva pentru a înregistra albume cu un studio mobil. Au ajuns în oraș pentru a compune muzică nouă în același timp în care Frank Zappa cânta la Casino. Un fan nebun a aprins o rachetă de semnalizare care a provocat un incendiu teribil. Din fericire, nimeni nu a murit, iar vederea flăcărilor a fost suficientă pentru a-i inspira pe Deep Purple să compună piesa lor clasică „Smoke On The Water”.

Locul 4. Miles Davis – Festivalul de Jazz de la Montreux – 1989

Nu vă va surprinde, având în vedere numele festivalului, să aflați că Festivalul de Jazz de la Montreux își are originile în muzica jazz. Ca atare, au fost numeroși muzicieni de jazz care au cântat acolo, dar unul dintre cei mai importanți este formidabilul Miles Davis.

Este dificil să alegem cel mai bun set pe care Davis l-a interpretat vreodată la Montreux, așa că nu vom încerca; în schimb, vom grupa toate cele unsprezece apariții ale sale la festival într-o singură secțiune. Muzica sa este atât de emoționantă și inovatoare încât reprezintă o mărturie a festivalului, un loc care inspiră creativitatea și individualitatea. Davis se află în centrul a tot ceea ce reprezintă acest festival.

Locul 3. Santana – Festivalul de Jazz de la Montreux – 2004

Sanata va cânta la festivalul din acest an, pe 18 iulie. Este un concert care promite să fie o lecție magistrală fascinantă despre incredibilul talent muzical al lui Santana. Totuși, aceasta nu este prima dată când Sanatana cântă la festival. Prima sa apariție a avut loc în 1970 și s-a dovedit a fi o operă de artă incredibil de importantă și emoționantă.

Locul 1. D’Angelo – Festivalul de Jazz de la Montreux – 2000

Cum poți defini un artist precum D’Angelo? Albumele sale sunt mai mult decât simple piese muzicale, ele sunt momente în timp. Ori de câte ori te așezi să asculți Voodoo sau Black Messiah, știi că nu vei face nimic altceva în următoarea oră. Aceasta este muzica care îți solicită întreaga atenție.