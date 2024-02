Primul campion olimpic din istoria kaiacului românesc a murit / Vasile Dîba a câștigat aurul la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976

Vasile Dîba, primul campion olimpic din istoria kaiacului românesc, a murit marți, potrivit unui anunț al primarului din Jurilovca, satul natal al sportivului.

”E foarte dureros pentru mine să fiu unul dintre cei care vă anunță că marele nostru campion Vasile Dîba ne-a părăsit. Cu un an în urmă pregăteam împreună inaugurarea sălii de sport care îi poartă numele și eram convins că încă mulți ani de acum înainte va fi aici pentru a-i inspira pe copiii și tinerii comunei. Toți am avut și am fi avut în continuare ce învăța de la domnia sa. Rămas bun, domnule Dîba, și vă mulțumim!”, a scris primarul Eugen Ion pe Facebook.

Vasile Dîba era internat la Spitalul Colentina, iar primarul din Jurilovca făcuse apel la donatori de sânge pentru a-l salva pe marele campion,

Conform Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Vasile Dîba a fost descoperit la varsta de 15 ani de antrenorul emerit Igor Lipalit, care a venit in localitatea sa natala Jurilovca si l-a convins sa incerce kaiacul. In 1970, a plecat la Tulcea, de unde a fost transferat la Dinamo. Dupa o luna, s-a intors la Tulcea, unde a continuat kaiacul timp de doi ani, in 1972 fiind rechemat la Dinamo.

Primele medalii le-a obtinut la Snagov, la Campionatele Europene de juniori din 1971, unde a castigat doua medalii de argint, la K2 – 500 m, alaturi de Simion Chirila, si la kaiac de patru persoane pe 500 m (K4 – 500 m), unde i-a avut colegi pe Mihalin Policarp, Ivanov Ion si Simion Chirila.

In 1974, la Campionatele Mondiale de la Ciudad de Mexico, a cucerit doua medalii de aur, la kaiac simplu pe 500 m (K1 – 500 m) si la stafeta kaiac simplu 4×500 m (K1 – 4×500 m), alaturi de Ernst Pavel, Atanase Sciotnic si Mihail Zaifu.Un an mai tarziu, la CM de la Belgrad, s-a clasat al doilea in ambele probe.

In 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, la K1 – 500 m, proba nou introdusă în programul olimpic, a cucerit primul titlu olimpic din istoria kaiacului românesc, iar la kaiac simplu pe 10000 m (K1 – 1000 m) a obtinut medalia de bronz. La JO din 1980, de la Moscova, a castigat medaliile de argint la kaiac de patru persoane pe 1000 m (K4 – 1000 m) si de bronz, la K1 – 500 m.

A primit titlul de Maestru Emerit al Sportului și a fost decorat cu Ordinul Muncii clasa I (1976), Ordinul Meritul Sportiv clasa a II- a (1981) şi Ordinul Meritul Sportiv clasa I (2004).