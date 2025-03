Primarul Sectorului 4 anunță că va cere ordonanță președințială pentru a-l obliga pe Nicușor Dan să semneze avizul de circulație pentru a fi eliberată autorizația pentru reconstrucția Planșeului Unirii

Cu o ultimă semnătură lipsă înainte de eliberarea autorizației de construire, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), a anunțat luni, 3 martie, că va apela la instanță și va solicita o ordonanță președințială pentru a-l forța pe primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, să semneze avizul de circulație pentru lucrările la Planșeul Unirii. Băluță acuză lipsa de acțiune a edilului Capitalei pe care o numește „tergiversare”, „dezinteres” sau „rea voință” și susține că întârzierea semnării acestui aviz pune în pericol siguranța cetățenilor.

„Fac un nou apel la domnul Nicușor Dan și la onestitatea acestuia. (…) Maniera în care primarul general tratează siguranța oamenilor și urgența refacerii planșeului Unirii numai onestitate nu este, dimpotrivă, este un dezinteres total față de oamenii care l-au ales. Altfel nu îmi pot imagina niciun motiv pentru care primarul general refuză să semneze avizul comisiei tehnice de circulație de care avem neapărat nevoie. Este redactat încă de anul trecut și se află pe biroul domniei sale de mai bine de o lună. (…) Pur și simplu nu mai există niciun argument care să stea în picioare pentru tergiversarea acestui aviz. Ori este vorba de dezinteres, ori este rea voință, ambele pe seama siguranței oamenilor care trec zilnic prin centrul orașului”, a declarat primarul Sectorului 4.

Băluță este la a doua conferință de presă, în decurs de o lună, în care vorbește despre lipsa semnăturii primarului general. El a prezentat, din nou, public că are toate documentele necesare, finanțarea este asigurată, însă proiectul este blocat, în condițiile în care, în opinia lui, degradarea planșeului continuă și întârzierea lucrărilor poate duce la situații periculoase pentru bucureșteni.

„Avem contractul semnat, toate expertizele, studiile și avizele cerute de Primăria Generală sunt pregătite. Cu toate acestea, suntem blocați. Dacă primarul general menține acest ritm, nici nu vreau să mă gândesc când va semna autorizația de construire. De opt luni ne confruntăm cu această piedică inexplicabilă (…) Pe absolut niciun palier, factorul timp, oportunitate, documente, legea nu a fost respectată”, a adăugat Băluță.

Primarul Sectorului 4 a precizat că, în urma celor 17 solicitări oficiale trimise către Primăria Capitalei, se vede nevoit să recurgă la o ordonanță președințială pentru a-l obliga pe Nicușor Dan să semneze avizul.

„Este inacceptabil să treacă luni de zile fără o rezolvare, mai ales că vorbim despre siguranța oamenilor care trec zilnic prin centrul orașului. (…) Vom solicita instanței să stabilească un termen pentru această semnătură. Nu sunt adeptul acestor metode, dar nu am altă soluție. Și eu, și domnul Nicușor Dan am jurat când am preluat mandatele noastre să ne respectăm obligațiile. Îl invit să-și respecte conștiința și să semneze acest aviz”, a concluzionat Băluță.

Potrivit acestuia, pentru obținerea autorizației de construire au fost necesare 35 de documente, dintre care 25 de avize și acorduri. Până în prezent, 23 dintre acestea au fost obținute, inclusiv de la instituții precum Apele Române, Termoenergetica, Apa Nova, Distrigaz, Orange, STB, Enel, Iluminat Public, Netcity, Administrația Străzilor, Mediu, Primăria Municipiului București, ALPAB, Metrorex, MAI și Direcția de Sănătate Publică.

Ultima declarație a lui Nicușor Dan pe subiectul Planșeului Unirii este de la sfârșitul lunii ianuarie, în care anunța că va semna avizul. „Avizul de circulație din partea noastră este deja pregătit, va fi semnat de mine săptămâna asta și o să fie transmis la Primăria Sectorului 4. Mai departe, imediat după, așteptăm ca Primăria Sectorului 4 să vină cu toate celelalte avize ca noi să dăm autorizație”, spunea Nicușor Dan la sfârșitul lunii ianuarie.

O ordonanță președințială este o măsură judiciară provizorie emisă de un judecător în cazuri urgente, pentru a preveni un prejudiciu iminent sau pentru a proteja drepturile unei persoane până la soluționarea definitivă a cauzei. Se aplică, de exemplu, în situații precum suspendarea unei executări silite, stabilirea unor măsuri temporare privind custodia unui copil sau interzicerea unei acțiuni care ar putea cauza daune ireparabile. Aceasta se emite fără a fi necesară citarea părților și este executorie imediat.