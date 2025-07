Ciprian Ciucu, replică după ce Cătălin Drulă a postat o imagine cu Nicușor Dan, sugerând că ar avea sprijin de la Cotroceni pentru a candida la Primăria Capitalei: „Subtil. Succes!”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Prim-vicepreședinte PNL și primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu a lăsat să se înțeleagă în mai multe rânduri că e pregătit să candideze la Primăria Capitalei, după ce Nicușor Dan a devenit președintele României. Din partea USR, deputatul Cătălin Drulă, i-o ia însă înainte liberalului, anunțând pe rețele sociale că s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan, pentru a discuta despre „continuarea proiectelor pentru București”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cătălin Drulă a postat și o imagine de la întâlnirea cu Nicușor Dan, lăsând să se înțeleagă că ar avea sprijin de la Cotroceni, pentru a câștiga Primăria Capitalei. Mai mult, Drulă a sugerat că inclusiv ”Guvernul” l-ar putea sprijini, remarcă care arată că PNL, prin premierul Ilie Bolojan, ar putea accepta o eventuală cerere a lui Nicușor Dan privind susținerea candidaturii sale.

În replică, Ciprian Ciucu s-a limitat la un răspuns scurt, ironic, tot pe rețele sociale: „Subtil. Succes!”, a scris Ciprian Ciucu.

Conform surselor G4Media, este posibil ca PNL și USR să opteze pentru un candidat comun la alegerile pentru Primăria Capitalei, care ar putea fi organizate la finalul lunii noiembrie, 2025.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, miercuri dupa-masă, într-o conferință de presă, dacă se va implica în alegerile pentru Primăria Capitalei și a răspuns că nu se va implica. Chestionat dacă îl vede pe Cătălin Drulă cu „profil de candidat”, Nicușor Dan a răspuns: ”Sigur, da”.

„M-am văzut azi cu președintele Nicușor Dan și am vorbit despre continuarea proiectelor pentru București. După ani de zile în care guvernanții au lăsat orașul fără bani, avem acum, în sfârșit, șansa unui parteneriat real între Primărie, Președinție și Guvern. Un parteneriat care să aducă orașului resursele de care are nevoie pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a bucureștenilor. Am discutat despre cum putem transforma rapid în lege referendumul din noiembrie 2024. Și despre investițiile în infrastructura de transport public, velo și rutier pentru care e nevoie de împărțirea corectă a bugetului, așa cum au stabilit bucureștenii prin vot. Și eu, și Nicușor Dan ne uităm la Capitală nu doar ca politicieni, dar și ca părinți. Vrem un București în care copiii noștri să crească frumos, într-un oraș curat, verde și sigur. Prioritățile noastre rămân clare: toleranță zero față de corupție investiții și dezvoltare transport urban modern și eficient Mai multe despre toate acestea, în curând”, a fost mesajul postat, miercuri, de Cătălin Drulă, cu imaginea de mai jos.