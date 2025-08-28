Primarul PSD al Sectorului 2 propune acordarea unui ajutor de 50 de lei la plata facturii la energie electrică pentru locuitorii din sector cu venituri mici

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă (PSD), a anunțat că în ședința Consiliului Local de vineri va propune acordarea unui ajutor suplimentar pentru facturile la energie electrică. Măsura va completa decizia guvernamentală de acordare a acestui ajutor și va crește pragurile de eligibilitate astfel încât un număr cât mai mare de cetățeni vulnerabili să beneficieze de această măsură, spune Hopincă.

Mai exact, în perioada august 2025 – martie 2026, în completarea Ordonanței de Urgență nr. 35 din 27 iunie 2025, Primăria Sectorului 2 acordă un sprijin financiar de 50 lei lunar pentru consumatorii de energie electrică, astfel:

Persoanelor singure cu un venit net lunar între 1.940 lei și 3.000 lei;

Familiilor cu un venit net lunar/ membru de familie între 1.784 lei și 2.547 lei.

„O măsură necesară pentru cetățeni și pentru comunitate în ansamblul ei. Din respect pentru oameni și nevoile lor”, încheie Rareș Hopincă.