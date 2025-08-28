G4Media.ro
Primarul PSD al Sectorului 2 propune acordarea unui ajutor de 50 de…

Sursa foto: Parlamentul European

Primarul PSD al Sectorului 2 propune acordarea unui ajutor de 50 de lei la plata facturii la energie electrică pentru locuitorii din sector cu venituri mici

București28 Aug 2 comentarii

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă (PSD), a anunțat că în ședința Consiliului Local de vineri va propune acordarea unui ajutor suplimentar pentru facturile la energie electrică. Măsura va completa decizia guvernamentală de acordare a acestui ajutor și va crește pragurile de eligibilitate astfel încât un număr cât mai mare de cetățeni vulnerabili să beneficieze de această măsură, spune Hopincă.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Mai exact, în perioada august 2025 – martie 2026, în completarea Ordonanței de Urgență nr. 35 din 27 iunie 2025, Primăria Sectorului 2 acordă un sprijin financiar de 50 lei lunar pentru consumatorii de energie electrică, astfel:

  • Persoanelor singure cu un venit net lunar între 1.940 lei și 3.000 lei;
  • Familiilor cu un venit net lunar/ membru de familie între 1.784 lei și 2.547 lei.

„O măsură necesară pentru cetățeni și pentru comunitate în ansamblul ei. Din respect pentru oameni și nevoile lor”, încheie Rareș Hopincă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

2 comentarii

  1. La impartit bani munciti de altii nimeni nu-i intrece pe cei din PSD! 🙂

  2. Să le dea din banii lui, sau din banii primiți de partid!

