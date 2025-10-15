China nu reușește să scape de criza deflaționistă

Prețurile de consum din China au scăzut din nou în septembrie, mai mult decât se aștepta, potrivit cifrelor oficiale publicate miercuri, o presiune deflaționistă sinonimă cu noi dificultăți economice, pe fondul cheltuielilor reduse ale gospodăriilor, scrie agenția AFP, citată de boursorama.com.

A doua economie mondială se confruntă cu mai multe provocări, tinerii având dificultăți în găsirea unui loc de muncă, iar consumul intern fiind slab de la pandemia de Covid-19, în special din cauza unei crize prelungite în sectorul imobiliar.

În acest context, Fondul Monetar Internațional (FMI) a solicitat marți Chinei o „reechilibrare” către consum prin măsuri bugetare, într-un moment în care economia sa încetinește și se confruntă cu această amenințare deflaționistă.

Indicele prețurilor de consum (IPC), indicatorul cheie al inflației, a scăzut din nou, cu 0,3% pe an în septembrie, mai mult decât prevăzuseră economiștii chestionați de Bloomberg (-0,2%), a indicat miercuri Biroul Național de Statistică (BNS).

Această scădere este însă mai puțin pronunțată decât cea înregistrată în august (-0,4%).

Un semn ușor încurajator: în comparație cu luna august, prețurile au crescut ușor (+0,1%) în luna septembrie.

Acest lucru constituie o „rază de speranță”, dar „această stabilizare rămâne totuși fragilă, în special într-un context în care piața imobiliară nu și-a revenit încă și piața muncii rămâne slabă”, a declarat pentru AFP Tianzeng Xu, analist la Economist Intelligence Unit.

Confruntarea cu Trump

Deflatia, apreciată desigur de consumatori, este considerată un fenomen periculos pentru economie, deoarece încurajează gospodăriile să amâne achizițiile în speranța unor prețuri și mai mici.

O criză îndelungată în sectorul imobiliar și dificultățile întâmpinate de tineri în găsirea unui loc de muncă afectează de mai mulți ani moralul consumatorilor.

Situația economică s-a agravat pentru China odată cu războiul comercial declanșat de președintele american Donald Trump de la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie.

A fost negociată o armistițiu fragil. Dar când Beijingul a decis săptămâna trecută să înăsprească controalele asupra exporturilor de metale rare, miliardarul republican a scos din nou arma taxelor vamale.

Vineri, el a anunțat noi suprataxe vamale de 100% asupra Chinei, începând cu 1 noiembrie „sau înainte”. Măsuri care ar putea complica situația economică pentru Beijing în lunile următoare.

„Nicio îmbunătățire”

Un alt semn nefavorabil este faptul că indicele prețurilor de producție (PPI) a rămas în teritoriu negativ în septembrie: a scăzut cu 2,3% pe an, a anunțat miercuri BNS. Acest indice măsoară costul mărfurilor ieșite din fabrici.

Cu toate acestea, scăderea este mai puțin pronunțată decât în august (-2,9%) și cea mai puțin pronunțată din februarie 2025.

O scădere a PPI înseamnă marje reduse pentru întreprinderi, angajate într-un război feroce al prețurilor, pe care autoritățile încearcă să-l stăvilească.

Deflația prețurilor de consum s-a atenuat cu siguranță în septembrie, în parte „datorită unei încetiniri a scăderii prețurilor la combustibili”, observa Zichun Huang, economist la Capital Economics, într-o notă.

Dar „nu vedem o îmbunătățire semnificativă” pe termen scurt, sublinia ea. „Ne așteptăm ca prețurile de consum și de producție să rămână în teritoriu negativ în acest an și în anul viitor.”

Partidul Comunist Chinez (PCC) aflat la putere va organiza în perioada 20-23 octombrie la Beijing o reuniune importantă pentru a discuta orientarea țării, în special economică, pentru următorii cinci ani.

La finalul acestei reuniuni ar putea fi anunțate măsuri.