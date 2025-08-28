Primarul din Oradea, Florin Birta: Există riscul ca Spitalul de Infecțioase să piardă finanțarea din PNRR

Proiectul viitorului Spital de Boli Infecțioase și Pneumologie din Oradea este incert. Primarul Florin Birta a anunțat, joi, la finalul ședinței de Consiliu Local, că investiția ar putea să piardă contractul de finanțare prin PNRR, pentru că lucrările n-au ajuns la un stadiu de 30%, informează ebihoreanul.ro.

Dacă se va întâmpla acest lucru, șantierul va continua dar din altă sursă de finanțare, a afirmat primarul Birta.

„În zilele următoare, se vor finaliza discuțiile despre ce proiecte vor rămâne în PNRR și care nu. Nu știu încă să vă spun exact, dar există riscul ca acest proiect (al spitalului – n.r.), și nu numai, să nu mai poată fi finanțat prin PNRR. O parte din spitalele în lucru vor trece în Programul Sănătate (o altă linie de finanțare europeană, n.r.). Dar discuțiile de la Guvern nu sunt finalizate, probabil săptămâna viitoare vor fi”, a declarat Birta.

Potrivit edilului, stadiul lucrărilor la viitorul spital de pe strada Vlădeasa este de circa 20%, iar termenul contractual asumat de constructor pentru spitalul care, în total, va avea aproape 50.000 mp de suprafață desfășurată, este februarie 2027. Ori, în cadrul PNRR, investițiile ar trebui finalizate în august 2026, motiv pentru care Guvernul Bolojan vrea să păstreze în program doar proiectele capabile să se termine la timp.

Primarul Oradiei a explicat și de ce s-a ajuns în situația ca Guvernul să sorteze proiectele: în ultimii ani, Executivul a aprobat finanțări prin PNRR în valoare de 48 de miliarde de lei, în timp ce alocările Comisiei Europene pentru România sunt doar de 20 miliarde lei. Citește mai mult pe ebihoreanul.ro