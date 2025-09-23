Primăria Sectorului 3, buget de peste 4,9 milioane de lei pentru dezvoltarea unei platforme de interacţiune cu cetăţenii

Primăria Sectorului 3 anunţă pe SEAP licitaţie pentru dezvoltarea platformei de interacţiune cu cetăţenii, transmite Agerpres.

Valoarea totală estimată a acordului-cadru este de 4.964.500 lei. Durata acestuia este de patru ani şi termenul limită pentru primirea ofertelor este 24 octombrie.

Anunţul vine după ce, în luna august, Primăria Sectorului 3 a mai anunţat opt licitaţii pentru dezvoltarea unor aplicaţii software în valoare estimată totală de 31 de milioane de lei.

„În anul 2021, în cadrul Primăriei Sectorului 3, s-a implementat şi dezvoltat un sistem informatic tip portal-platformă de interacţiune cu cetăţenii, în vederea creşterii nivelului comunicaţional instituţional prin punerea la dispoziţia societăţii civile a unor servicii şi tool-uri (module) electronice ce ajută în desfăşurarea activităţii mediilor asociative (asociaţii proprietari, ONG-uri civile sau de actori etc.) şi îmbunătăţesc comunicarea dintre cetăţeni şi Primăria Sectorului 3”, prevede anunţul.

Se menţionează că obiectivul proiectului îl reprezintă dezvoltarea unor module suplimentare de interoperabilitate a platformei cu celelalte sisteme informatice existente.

Pe durata acordului-cadru, autoritatea contractantă estimează că se vor încheia cinci contracte subsecvente. Cantitatea minimă este de 7.453 ore, la o valoare estimată de 1.863.250 lei fără TVA, iar cantitatea maximă este de 19.858 ore, la o valoare estimată de 4.964.500 lei fără TVA.

La evaluarea ofertelor, componenta financiară va avea o pondere de 40%, experienţa profesională va fi punctată cu 30% iar demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru realizarea activităţilor şi obţinerea rezultatelor va totaliza 30%.

De asemenea, primăria anunţă licitaţie pentru 200 de tablete tehnice tip Rugged, la o valoare totală estimată de 1.998.000 lei. Durata contractului este de doi ani şi termenul limită pentru primirea ofertelor este 27 octombrie.

Este vorba despre dezvoltarea de aplicaţii software la cerere pentru:

– Platforma destinată asociaţiilor de proprietari. Valoare estimată: 4.939.250 lei, pentru patru ani;

– Sistemul informatic de contabilitate bugetară. Valoare estimată 2.000.000 lei, pentru doi ani;

– Sistemul informatic pentru managementul resurselor umane şi salarizării. Valoare estimată: 2.975.000 lei, pentru doi ani;

– Sistemul informatic de managementul documentelor, portal de servicii electronice, monitorizare şi semnalare incidente existent în Primăria Sectorului 3. Valoare estimată: 1.680.500 lei, pentru doi ani;

– Sistemul informatic tip platformă publică axată pe activitatea unităţilor de învăţământ (prin care cetăţenii pot vizualiza date despre întreaga reţea de învăţământ). Valoare estimată 4.939.250 lei, pentru patru ani;

– Sistemul informatic tip platformă gestiune stocuri magazie. Valoare estimată: 4.964.500 lei, pentru patru ani;

– Sistemul informatic tip aplicaţie pentru gestionarea sesizărilor venite de la unităţi de învăţământ (solicitări de realizare a unor lucrări de mentenanţă). Valoare estimată: 4.979.500 lei, pentru patru ani;

– Sistemul informatic integrat pentru Poliţia Locală Sector 3. Valoare estimată: 4.988.000 lei, pentru patru ani. AGERPRES / (AS – redactor: Irinela Vişan, editor: Antonia Niţă)