Primăria Sectorului 3, buget de peste 4,9 milioane de lei pentru dezvoltarea…

Foto: Pexels.com

Primăria Sectorului 3, buget de peste 4,9 milioane de lei pentru dezvoltarea unei platforme de interacţiune cu cetăţenii

Articole23 Sep • 50 vizualizări 0 comentarii

Primăria Sectorului 3 anunţă pe SEAP licitaţie pentru dezvoltarea platformei de interacţiune cu cetăţenii, transmite Agerpres.

Valoarea totală estimată a acordului-cadru este de 4.964.500 lei. Durata acestuia este de patru ani şi termenul limită pentru primirea ofertelor este 24 octombrie.

Anunţul vine după ce, în luna august, Primăria Sectorului 3 a mai anunţat opt licitaţii pentru dezvoltarea unor aplicaţii software în valoare estimată totală de 31 de milioane de lei.

„În anul 2021, în cadrul Primăriei Sectorului 3, s-a implementat şi dezvoltat un sistem informatic tip portal-platformă de interacţiune cu cetăţenii, în vederea creşterii nivelului comunicaţional instituţional prin punerea la dispoziţia societăţii civile a unor servicii şi tool-uri (module) electronice ce ajută în desfăşurarea activităţii mediilor asociative (asociaţii proprietari, ONG-uri civile sau de actori etc.) şi îmbunătăţesc comunicarea dintre cetăţeni şi Primăria Sectorului 3”, prevede anunţul.

Se menţionează că obiectivul proiectului îl reprezintă dezvoltarea unor module suplimentare de interoperabilitate a platformei cu celelalte sisteme informatice existente.

Pe durata acordului-cadru, autoritatea contractantă estimează că se vor încheia cinci contracte subsecvente. Cantitatea minimă este de 7.453 ore, la o valoare estimată de 1.863.250 lei fără TVA, iar cantitatea maximă este de 19.858 ore, la o valoare estimată de 4.964.500 lei fără TVA.

La evaluarea ofertelor, componenta financiară va avea o pondere de 40%, experienţa profesională va fi punctată cu 30% iar demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru realizarea activităţilor şi obţinerea rezultatelor va totaliza 30%.

De asemenea, primăria anunţă licitaţie pentru 200 de tablete tehnice tip Rugged, la o valoare totală estimată de 1.998.000 lei. Durata contractului este de doi ani şi termenul limită pentru primirea ofertelor este 27 octombrie.

Pe parcursul lunii august, Primăria Sectorului 3 a anunţat opt licitaţii pentru dezvoltarea unor aplicaţii software în valoare estimată totală de 31 de milioane de lei.

Este vorba despre dezvoltarea de aplicaţii software la cerere pentru:

– Platforma destinată asociaţiilor de proprietari. Valoare estimată: 4.939.250 lei, pentru patru ani;
– Sistemul informatic de contabilitate bugetară. Valoare estimată 2.000.000 lei, pentru doi ani;
– Sistemul informatic pentru managementul resurselor umane şi salarizării. Valoare estimată: 2.975.000 lei, pentru doi ani;
– Sistemul informatic de managementul documentelor, portal de servicii electronice, monitorizare şi semnalare incidente existent în Primăria Sectorului 3. Valoare estimată: 1.680.500 lei, pentru doi ani;
– Sistemul informatic tip platformă publică axată pe activitatea unităţilor de învăţământ (prin care cetăţenii pot vizualiza date despre întreaga reţea de învăţământ). Valoare estimată 4.939.250 lei, pentru patru ani;
– Sistemul informatic tip platformă gestiune stocuri magazie. Valoare estimată: 4.964.500 lei, pentru patru ani;
– Sistemul informatic tip aplicaţie pentru gestionarea sesizărilor venite de la unităţi de învăţământ (solicitări de realizare a unor lucrări de mentenanţă). Valoare estimată: 4.979.500 lei, pentru patru ani;
– Sistemul informatic integrat pentru Poliţia Locală Sector 3. Valoare estimată: 4.988.000 lei, pentru patru ani. AGERPRES / (AS – redactor: Irinela Vişan, editor: Antonia Niţă)

