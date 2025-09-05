Prima zi de școală confiscată și rescrisă de către premierul Bolojan și ministrul David

Anul școlar 2025-2026 începe sub semnul incertitudinii și al confruntării directe între două poziții contradictorii. Pe de o parte, Guvernul Bolojan și Ministerul Educației condus de Daniel David îi cheamă pe părinți să trimită copiii la școală în prima zi a acestui an, pe 8 septembrie 2025, și promit că „totul va fi normal”, minimalizând efectele pachetului de austeritate asupra învățământului. Pe de altă parte, sindicatele, profesorii și o parte a societății civile cer boicotarea festivităților și proteste, tocmai pentru că această „normalitate” a fost distrusă prin Legea 141.

Începutul de an școlar organizat de profesori este confiscat și rescris de către premierul Ilie Bolojan și ministrul Daniel David. Guvernul folosește limbajul austerității pentru a încerca să transforme protestele profesorilor în recomandări de criză:

fără festivități pentru că suntem în perioadă de austeritate, nu pentru că sindicatele protestează nefăcând festivitățile.

nu se justifică o grevă pentru că toți profesorii care trebuiau să primească 2 ore de predare în plus au fost rezolvați. Nu pentru că sindicatele reclamă majorarea timpului de lucru la clasă și scăderea veniturilor prin aceste decizii.

duceți copiii la școală pentru că nu au cum să fie primiți, sunt copii, dar directorii sunt cei care au responsabilitatea să le spună părinților dacă îi primesc sau nu pe elevi în prima zi de școală, în răspăr cu recomandările sindicatelor de a se solidariza cu profesorii care vor protesta în fața Guvernului.

Oricât ar încerca guvernul să transmită mesaje de normalizare a protestelor și de ignorare a efectelor negative în educație, nu poate fi vorba de normalitate în acest început de an școlar.

Ministrul Educației, Daniel David, le-a spus părinților într-o serie de interviuri acordate televiziunilor în ultimele două zile: „Sunt convins că elevii vor fi primiți și vor fi așteptați la școli. Cum se vor desfășura efectiv activitățile – am văzut și intenția sindicatelor de a boicota procesul în diverse forme, unele mai ușoare, altele mai severe – este dreptul sindicatului să facă sigur acest lucru, dar copiii vor fi așteptați la școală și sunt convins că vor intra în sala de clasă”.

Ministrul a mutat responsabilitatea deciziei și comunicării modului în care se deschid școlile către directori: „Mesajul pe care eu l-am transmis, ținând cont că suntem într-o situație de criză fiscal-bugetară, am spus dacă sunt festivități să nu devină festivisme. Eu cred că fiecare director va stabili ce festivitate face, dacă face festivitate, dacă copiii intră direct în sala de clasă. Asta nu cred că ministrul trebuie să spună, fiecare director, în funcție de comunitatea de profesori, părinți pe care o are jurul școlii”.