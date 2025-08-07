G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Prima locomotivă electrică TRAXX 3 MS cumpărată de România în ultimii 15…

locomotiva electrica
sursa foto: captura video

Prima locomotivă electrică TRAXX 3 MS cumpărată de România în ultimii 15 ani, prezentată, joi, de ARF

Articole7 Aug 0 comentarii

Autoritatea pentru Reformă Feroviară organizează joi evenimentul de prezentare a primei locomotive electrice TRAXX 3 MS, cumpărată de România în ultimii 15 ani, în baza contractului semnat de ARF cu Asocierea Alstom Transport SA – Alstom Transportation Germany GmbH SpA, în luna ianuarie 2024.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Proiectul face parte din Planul Investiţional al Statului Român în material rulant nou, achiziţia celor 16 locomotive electrice de tip TRAXX 3 MS fiind asigurată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Pilonul 1 – Tranziţia spre o economie verde, Componenta C4. Transport sustenabil, Investiţia I2 – Material rulant feroviar, potrivit Agerpres.

Noile locomotive electrice marchează un capitol important în transportul feroviar de călători din România, prin creşterea eficienţei modului de exploatare a serviciilor de transport feroviar de călători, reducerea poluării şi creşterea confortului pe o serie de rute de pe reţeaua feroviară publică electrificată, pe care acestea vor circula: Dej-Braşov-Bucureşti-Constanţa; Timişoara-Arad-Braşov-Bucureşti-Constanţa; Timişoara-Cluj-Napoca-Iaşi; Iaşi/Suceava-Bucureşti-Constanţa.

„Aceste vehicule feroviare oferă un design flexibil bazat pe o abordare de platformă robustă, modulară şi sunt echipate cu o tehnologie complexă de control (calculator de diagnosticare/vizualizare, GPS şi comunicare prin intermediul standardului de comunicaţii mobile etc), inclusiv cu sistemul Alstom de ultimă generaţie ERTMS la bord”, anunță ARF.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Grindeanu, despre actul adiţional semnat de ARF cu Alstom, care scuteşte producătorul francez de plata penalităţilor de întârziere în valoare de zeci de milioane de euro: Nu pot accepta aşa ceva. Probabil că se va ajunge tot în instanţă

Articole4 Feb 2025
3 comentarii

Studenții din localități fără stații de tren și cei care călătoresc cu mai mulți operatori până la facultate nu primesc încă reducerea de 90% pe calea ferată. Autoritățile discută procedura

Articole20 Ian 2025
1 comentariu

Nicolae Ciucă şi-a prezentat cartea „În slujba ţării”: Trăirea de acolo nu poate fi decât din trăire. În Armată, când încerci să te impui prin forţă, nu reuşeşti să obții…trebuie să-i simți pe oameni

Articole8 Sep 2024
4 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.