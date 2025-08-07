Prima locomotivă electrică TRAXX 3 MS cumpărată de România în ultimii 15 ani, prezentată, joi, de ARF

Autoritatea pentru Reformă Feroviară organizează joi evenimentul de prezentare a primei locomotive electrice TRAXX 3 MS, cumpărată de România în ultimii 15 ani, în baza contractului semnat de ARF cu Asocierea Alstom Transport SA – Alstom Transportation Germany GmbH SpA, în luna ianuarie 2024.

Proiectul face parte din Planul Investiţional al Statului Român în material rulant nou, achiziţia celor 16 locomotive electrice de tip TRAXX 3 MS fiind asigurată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Pilonul 1 – Tranziţia spre o economie verde, Componenta C4. Transport sustenabil, Investiţia I2 – Material rulant feroviar, potrivit Agerpres.

Noile locomotive electrice marchează un capitol important în transportul feroviar de călători din România, prin creşterea eficienţei modului de exploatare a serviciilor de transport feroviar de călători, reducerea poluării şi creşterea confortului pe o serie de rute de pe reţeaua feroviară publică electrificată, pe care acestea vor circula: Dej-Braşov-Bucureşti-Constanţa; Timişoara-Arad-Braşov-Bucureşti-Constanţa; Timişoara-Cluj-Napoca-Iaşi; Iaşi/Suceava-Bucureşti-Constanţa.

„Aceste vehicule feroviare oferă un design flexibil bazat pe o abordare de platformă robustă, modulară şi sunt echipate cu o tehnologie complexă de control (calculator de diagnosticare/vizualizare, GPS şi comunicare prin intermediul standardului de comunicaţii mobile etc), inclusiv cu sistemul Alstom de ultimă generaţie ERTMS la bord”, anunță ARF.