Grindeanu, despre actul adiţional semnat de ARF cu Alstom, care scuteşte producătorul francez de plata penalităţilor de întârziere în valoare de zeci de milioane de euro: Nu pot accepta aşa ceva. Probabil că se va ajunge tot în instanţă

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, spune că nu ştia despre actul adiţional semnat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară cu Alstom pentru modificarea graficului de livrare a celor 37 de rame contractate de statul român, document care, potrivit interpretărilor, scuteşte producătorul francez de plata penalităţilor de întârziere în valoare de zeci de milioane de euro, transmite Agerpres.

Întrebat dacă ştia despre acest act adiţional, ministrul Transporturilor a răspuns: „Evident că nu”.

„Cum bine ştiţi – şi sunt bucuros din acest punct de vedere – am şi câştigat un proces, noi, ministerul, companiile, cu Alstom, pe întârzierile pentru metrou (ramele ce trebuiau să fie livrate Metrorex – n. r.). Şi acolo s-a câştigat procesul. Acelaşi lucru mă aştept să-l facem şi pe partea asta, cea legată de garniturile de tren, iar cei de la ARF, din ceea ce am discutat eu cu ei, îmi spun că nu intră (actul adiţional – n. r.) în contradicţie cu acele penalităţi. Nu pot accepta aşa ceva. Şi probabil că cei de la Alstom, nu vreau eu să-i îndemn, dar probabil că se va ajunge tot în instanţă, unde iarăşi vom câştiga, la fel ca la Metrou”, a afirmat Grindeanu, marţi, la Parlament, după dezbaterile din comisiile de specialitate reunite pe marginea proiectului de buget pe 2025 al MTI.

Şeful de la Transporturi a spus că nu ştie care este noul termen pentru livrarea tuturor celor 37 de rame Alstom Coradia, dar în perioada următoare „vor tot veni garnituri de tren”.

„Cred că pe parcursul acestui an, detaliat nu ştiu pe noul grafic amintit, dar ştiu că a doua garnitură de tren a intrat în urmă cu o săptămână în ţară şi, pe parcursul lunilor viitoare, vor tot veni garnituri de tren, asta neintrând în coliziune sau în contradicţie cu penalităţile de care aminteam mai devreme, pe care ARF trebuie să le recupereze de la Alstom”, a transmis Sorin Grindeanu.

Directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa, a afirmat, luni, că în 2024 compania a pierdut, prin neîncasare, aproape 30 de milioane de lei, pentru că nu a intrat în posesia trenurilor contractate de statul român cu Alstom şi a anunţat că va da în judecată Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), care a încheiat cu producătorul un act adiţional ce a modificat graficul iniţial de livrare a ramelor Coradia, anulând, practic, penalităţile ce ar fi trebuit aplicate pentru nelivrarea la timp a acestora.

„Noi am făcut licitaţii de adjudecare a ramelor – 13, 12, 17. Noi am semnat un contract cu ARF în decembrie 2023, în care aveam un grafic de livrare. Noi trebuia să avem cele 12 rame în februarie 2024. Este contractul semnat de ARF cu Alstom. A trecut un an. Noi n-avem nicio ramă preluată. (…) Dacă aveam cele 12 rame, nu vreau să fac un calcul cu încărcare maximă pe ruta Bucureşti – Constanţa – Braşov, unde circulă aceste trenuri, eu am făcut dintr-un calcul, aşa… este un minus de neîncasări de vreo 30 de milioane de lei. Noi vom face o sesizare în instanţă şi vom da în judecată ARF-ul, iar dacă statul român îşi permite să plătească aceste penalităţi mie şi să nu le recupereze de la cei care au creat acest prejudiciu, respectiv de la Alstom, nu e treaba mea. În schimb, tot pe la jumătatea lunii decembrie, s-a semnat un adiţional între ARF şi firma Alstom, care a modificat integral graficul de livrare a ramelor. Deci, se semnează de către ARF un adiţional în care modifică graficul de livrare şi mi se spune că toate ramele vin în 2025. Practic, ce ai făcut cu acest adiţional? Ai anulat toate penalităţile care trebuiau facturate în anul 2023 – 2024. Odată modificat graficul de livrare, automat aceste penalităţi cad”, a declarat, luni, Preoteasa, într-o conferinţă de presă.

De asemenea, acesta a afirmat că nici noul grafic de livrare a trenurilor nu este respectat.

„Am un act semnat tot de ARF, aici probabil altcineva trebuie să-l verifice, şi spune că ‘se poate considera că s-a creat un avantaj evident la Alstom Ferroviaria SPA şi Alstom Transport într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul iniţial, acesta având posibilitatea să livreze ramele electrice interregionale într-un termen mult mai mare decât cel ofertat şi cel maxim admis de ARF prin caietul de sarcini, fiind modificate în egală măsură condiţiile iniţiale şi procedurile de atribuire”. Deci, astea sunt acte ale ARF-ului: unde a semnat odată un grafic de livrare nou şi unde scrie că acest grafic de livrare nou nu este legal. Este adevărat că în caietul de sarcini era o precizare apropo de depunerea ofertelor, dar să zicem că s-a trecut de etapă, că orice ofertă care depăşeşte 31 de luni de la data adjudecării se consideră neconformă. Iniţial Alstom a spus că livrează, dar acum deja s-a ajuns la 36 de luni, deci n-a avut din start această părere. (…) Deja au intrat în întârziere şi pe graficul nou. Trebuia să vina una (o ramă – n. r.) în decembrie. Suntem în februarie. Am văzut că a intrat în România, este la ei. Eu cred că graficul este când ajunge la noi, nu când intră la ei. Deci, trebuia să intre în noiembrie una, să zicem că este aceasta cu care am plecat, în decembrie una, nu s-a întâmplat, în martie una, în aprilie două, în mai patru, în iunie trei. Noi, la ora asta, nu am preluat de la Alstom nicio ramă”, a susţinut acesta.

Şeful CFR Călători a subliniat că singura ramă nouă livrată de Alstom, cu care operează transportatorul naţional feroviar de călători, a fost preluată de ARF şi circulă „prin convenţie”. Dar chiar şi aşa trenul face o singură cursă dimineaţa la Braşov, dus-întors, după care revine în depoul Alstom, pentru „mici probleme de remediat”.