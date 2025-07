Sorin Grindeanu, despre impozitarea progresivă: Să ştiţi că, într-un final, poate nu acum, în aceste luni, dar în anii viitori tot acolo se va ajunge / Noi am greşit că nu am explicat foarte bine ce înseamnă aceasta

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, joi seară, că, în aproxmativ 10 zile, PSD va propune un nou pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar şi a subliniat că în cele din urmă tot se va ajunge la impozitarea progresivă. Această metodă, potrivit lui Grindeanu, nu-i va afecta pe cei cu venituri mici şi medii, PSD urmând a explica cum funcţionează, transmite News.ro.

Grindeanu a fost întrebat, joi seară, la România TV, despre cel de-al doilea pachet de măsuri pe care coaliţia vrea să-l adopte la finalul lunii iulie.

”Vrem să propunem, pentru multinaţionale, o reglementare mult mai clară legată de transferul acesta de capital în afara ţării; pentru indemnizaţiile în Consiliile de administraţie, o indemnizaţie şi o reducere drastică a acestor indemnizaţii; reducerea oamenilor în CA-uri. Sunt doar câteva exemple. Săptămâna viitoare, în 10 zile, vrem să ieşim cu ele şi mi se pare de bun simţ ca ele să fie acceptate”, a declarat Sorin Grindeanu.

Preşedintele interimar al PSD a precizat că partidul pe are îl conduce a fost singurul care a susţinut impozitarea progresivă, dar că în cele din urmă tot aici se va ajunge.

”E o propunere unde am fost singuri, dar să ştiţi că într-un final, poate nu acum, în aceste luni, dar în anii viitori tot acolo se va ajunge în mod sigur în România. Au mai rămas, dacă nu mă înşel, trei ţări în UE are au cotă unică. Noi nici măcar nu avem cotă unică, sunt diverse cote. Această impozitare progresivă, noi am greşit că nu am explicat foarte bine ce însemană această impozitare progresivă, anume faptul că povara nu trebuie să pice pe cei cu venituri mici şi medii, ci să încercăm să facem cum e peste tot în lume, să încercăm ca pentru cei are au venituri foarte mari, să existe o extra impozitare. Despre asta este vorba”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

El a adăugatb că în lunile următoare, PSD va explica ce înseamnă impozitarea progresivă.

”O să încercăm în lunile viitoare să explicăm mai bine de ce e nevoie de aşa ceva. Am văzut revoltă din partea unor oameni asupra cărora nu se aplica, cu venituri medii sau mici, de aceea nu am înţeles, dar e de datoria noastră să explicăm acest lucru”, a mai spus liderul interimar al PSD.