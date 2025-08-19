Prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea: Este nevoie de alegeri anticipate. Românii au votat ceva şi s-au trezit cu altceva

Prim-vicepreşedintele AUR, Marius Lulea, a declarat marţi că singura soluţie pentru formarea unei majorităţi parlamentare este „revenirea la cetăţean”, prin alegeri anticipate, transmite Agerpres.

El a subliniat că pentru AUR nu este relevant cine conduce Partidul Social Democrat, iar actuala majoritate nu este legitimată, pentru că „românii au votat ceva şi s-au trezit cu altceva”.

„Noi considerăm că aceste partide care formează actuala coaliţie sunt incapabile, nu au profesioniştii necesari, dacă îi aveau, guvernau bine ţara. Pentru a putea asigura o viitoare majoritate parlamentară, alta decât cea din momentul de faţă, poziţia noastră este cea pe care am exprimat-o în spaţiul public, că nu ne putem asuma decât să facem reformele necesare pe care ei le doresc. Întrebaţi PSD dacă vrea reforma administrativă. (…) Nu vor exista în aceste partide suficienţi parlamentari care să-şi asume aceste reforme, dacă nu le dictează stăpânii, cei care îi creditează, şi probabil că acolo se va ajunge, să facă aceste reforme, ei nu le vor face”, a susţinut Lulea, într-o conferinţă de presă.

Totodată, el a transmis că AUR este deschis colaborării pentru implementarea reformelor esenţiale, precum cea administrativă, în cazul în care vor exista parlamentari sau partide care îşi asumă reformele statului.

„Nu contează că le facem noi, că le fac ei, că suntem într-un guvern minoritar. Noi credem că revenirea la cetăţean este unica soluţie. În momentul de faţă noi nu vedem altă soluţie decât alegeri anticipate şi să decidă românii în urma unor alegeri anticipate. Există această majoritate care nu a fost votată de români (…) Românii au votat ceva şi s-au trezit cu altceva. (…) Este nevoie de alegeri anticipate, ca să decidă cetăţenii. Nu putem noi decide”, a transmis liderul AUR, care a amintit că şi în Italia şi Germania au avut loc astfel de alegeri.

Context. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că PSD nu face alianță cu AUR în mandatul lui la conducerea partidului. „Actuala coaliție merge înainte”, a susținut Grindeanu.

„Noi am decis în urmă cu două luni să intrăm în această coaliție și am luat decizia într-un cadru larg. Noi suntem un partid serios și nu facem coaliții pe picior”, a declarat președintele interimar al PSD.

Întrebat dacă poate afirma că PSD nu va face alianță cu AUR, Sorin Grindeanu a răspuns: „În mandatul meu, da”

Liderul interimar al PSD a adăugat că „această coaliție merge înainte” și a precizat că vorbește zilnic cu premierul Ilie Bolojan la telefon și că s-au văzut de câteva ori și față în față în ultima săptămână.

Liderul extremist George Simion a declarat, în 13 august, că venirea AUR la guvernare este “inevitabilă” și a îndemnat PSD “să se reîntoarcă către poporul român” și să accepte o guvernare care îl are ca prim ministru pe Călin Georgescu.

