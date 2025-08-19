G4Media.ro
Prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea: Este nevoie de alegeri anticipate. Românii au votat…

Marius Lulea si George Simion
Foto: Marius Lulea / FB

Prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea: Este nevoie de alegeri anticipate. Românii au votat ceva şi s-au trezit cu altceva

Articole19 Aug 5 comentarii

Prim-vicepreşedintele AUR, Marius Lulea, a declarat marţi că singura soluţie pentru formarea unei majorităţi parlamentare este „revenirea la cetăţean”, prin alegeri anticipate, transmite Agerpres.

El a subliniat că pentru AUR nu este relevant cine conduce Partidul Social Democrat, iar actuala majoritate nu este legitimată, pentru că „românii au votat ceva şi s-au trezit cu altceva”.

„Noi considerăm că aceste partide care formează actuala coaliţie sunt incapabile, nu au profesioniştii necesari, dacă îi aveau, guvernau bine ţara. Pentru a putea asigura o viitoare majoritate parlamentară, alta decât cea din momentul de faţă, poziţia noastră este cea pe care am exprimat-o în spaţiul public, că nu ne putem asuma decât să facem reformele necesare pe care ei le doresc. Întrebaţi PSD dacă vrea reforma administrativă. (…) Nu vor exista în aceste partide suficienţi parlamentari care să-şi asume aceste reforme, dacă nu le dictează stăpânii, cei care îi creditează, şi probabil că acolo se va ajunge, să facă aceste reforme, ei nu le vor face”, a susţinut Lulea, într-o conferinţă de presă.

Totodată, el a transmis că AUR este deschis colaborării pentru implementarea reformelor esenţiale, precum cea administrativă, în cazul în care vor exista parlamentari sau partide care îşi asumă reformele statului.

„Nu contează că le facem noi, că le fac ei, că suntem într-un guvern minoritar. Noi credem că revenirea la cetăţean este unica soluţie. În momentul de faţă noi nu vedem altă soluţie decât alegeri anticipate şi să decidă românii în urma unor alegeri anticipate. Există această majoritate care nu a fost votată de români (…) Românii au votat ceva şi s-au trezit cu altceva. (…) Este nevoie de alegeri anticipate, ca să decidă cetăţenii. Nu putem noi decide”, a transmis liderul AUR, care a amintit că şi în Italia şi Germania au avut loc astfel de alegeri.

Context. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că PSD nu face alianță cu AUR în mandatul lui la conducerea partidului. „Actuala coaliție merge înainte”, a susținut Grindeanu.

„Noi am decis în urmă cu două luni să intrăm în această coaliție și am luat decizia într-un cadru larg. Noi suntem un partid serios și nu facem coaliții pe picior”, a declarat președintele interimar al PSD.

Întrebat dacă poate afirma că PSD nu va face alianță cu AUR, Sorin Grindeanu a răspuns: „În mandatul meu, da”

Liderul interimar al PSD a adăugat că „această coaliție merge înainte” și a precizat că vorbește zilnic cu premierul Ilie Bolojan la telefon și că s-au văzut de câteva ori și față în față în ultima săptămână.

Liderul extremist George Simion a declarat, în 13 august, că venirea AUR la guvernare este “inevitabilă” și a îndemnat PSD “să se reîntoarcă către poporul român” și să accepte o guvernare care îl are ca prim ministru pe Călin Georgescu.

Citește integral George Simion cere o coaliție cu PSD: ”E inevitabil, sperăm din toamnă să ajungem la guvernare / PSD are ocazia să se reîntoarcă la popor acceptând o guvernare cu Călin Georgescu premier”

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

5 comentarii

  1. Domnu’ Lulea, te crezi la pacanele? Mai bagi o fisa, mai tragi o data? Corect ar fi fost sa spui „o parte dintre cei care au votat” au vrut haos. Doar o parte. Majoritatea v-au spus NU. Asa ca, citând din clasici, ciocu mic!

  2. Or fi votat oamenii in proporție de 60% haur , încât s-au trezit cu altceva!

  3. Despre dosarului violului în grup se mai aude ceva? Ca de altceva nu sunteți în stare.

    • Haur = o organizație polutico – mafiotă cu dublă comandă = pesedee + Moscova

  4. Adica, na, cum bre? „Există această majoritate care nu a fost votată de români” sa-mi explice si mie hauristu’ cine o fi votat majoritatea asta, animalele de companie? Poate eschimosii? Are o fractura grava de logica omu’. Sa ii explic io, romanii au votat partide carora le-au acordat mandat pentru a decide pentru ei. Daca partidele astea au decis sa faca o alianta, foarte bine, inseamna ca asta au vrut cetatenii care au votat, cetateni care, spre nefericirea hauristilor, au fost mai multi decat ai lor. Da’ cre’ ca e greu cu logica la ei.

