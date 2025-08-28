G4Media.ro
Prezența lui Tristan Tate la o conferință despre fitness, anulată de către…

Tate, Tristan Tate, Tribunalul Bucuresti
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Prezența lui Tristan Tate la o conferință despre fitness, anulată de către organizatori / Deși apărea pe afiș, organizatorii au decis că nu îl vor mai primi, după un val de comentarii pe rețelele de socializare

Tristan Tate ar fi trebuit să susțină o conferință la Sense4Fit, un festival de fitness, dar organizatorii au decis să facă un pas în spate după criticile din mediul online, anunță Gazeta de Sud. Astfel, aceștia au anunțat că britanicul nu va mai participa la eveniment.

Influencerul, urmărit penal în România și Marea Britanie pentru mai multe infracțiuni printre care viol sau trafic de persoane, era invitat pe 31 august, la festivalul Sense4Fit, unde trebuia să vorbească despre „Codul campionului: viață, sport și fitness”.

Deși apare pe afiș, organizatorii au decis că nu îl vor mai primi.

O mulțime de internauți i-au criticat pe organizatorii festivalului susținând că Tristan Tate nu are ce să caute la eveniment.

„Părerea voastră contează pentru noi, iar dorința noastră este ca evenimentul să rămână un spațiu în care toți participanții să fie aliniați, unde fiecare să se simtă binevenit și unit în scopul nostru comun: sănătatea, sportul și stilul de viață activ. Ne dorim să evităm criticile, mesajele de ură și orice element care ar putea afecta atmosfera pozitivă a evenimentului”, au explicat organizatorii.

